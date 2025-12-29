Kamuoyunun yakından takip ettiği davada sıcak bir gelişme yaşandı.

YouTube kanalında yaptığı bir yayındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına tehdit" iddiasıyla yargılanan ve hapis cezası alan Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi.

6 AY SONRA GELEN ÖZGÜRLÜK

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkan Altaylı, 22 Haziran tarihinde tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Yaklaşık 6 ayı aşkın süredir cezaevinde bulunan tecrübeli gazeteci, yargılama sonucunda 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İSTİNAF MAHKEMESİ SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Kararın ardından Altaylı’nın avukatları, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşımıştı. İlk aşamada yapılan itirazlar reddedilse de hukuki süreç devam etti.

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, bugün verdiği kararla Fatih Altaylı'nın tahliyesine hükmetti. Kararın ardından Altaylı'nın cezaevinden işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.