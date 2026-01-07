Borsa İstanbul'da işlem gören spor endeksinin önemli şirketlerinden Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sermaye artırımı süreci resmen başladı.

MKK, 7 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle, hak kullanım işlemlerine dair detayları yatırımcılarla paylaştı.

RÜÇHAN PAZARI 19 OCAK'TA KAPANIYOR

MKK'dan yapılan açıklamaya göre 5 Ocak 2026 tarihinde başlayan bedelli sermaye artırım sürecinde takvim işlemeye devam ediyor.

Yatırımcıların sahip oldukları pay oranında yeni hisse alma hakkını (rüçhan hakkı) kullanabilmeleri için tanınan süre 19 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

Yatırımcıların, portföylerindeki kaydileşmiş hisse senetlerinden doğan bu haklarını kullanabilmeleri veya rüçhan pazarında satabilmeleri için belirtilen tarihe kadar aracı kurumlarıyla iletişime geçmeleri gerekiyor.

RESMİ AÇIKLAMA: ORAN YÜZDE 400

MKK tarafından KAP'a gönderilen resmi bildirimde sürecin detayları şu ifadelerle aktarıldı:

“Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin 05.01.2026 tarihinde başlayan yüzde 400 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 19.01.2026 tarihi dahil olmak üzere merkezi kaydi sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.”

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Bedelli sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcıların hesaplarında rüçhan bedeli kadar nakit bulundurmaları gerekirken, katılmak istemeyen yatırımcıların rüçhan kuponlarını ilgili tarihe kadar borsada satmaları gerekmektedir.

Kullanılmayan veya satılmayan haklar, süre sonunda değersizleşerek yatırımcı kaybına yol açabilir.