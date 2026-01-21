Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sermaye artırımı sürecine ilişkin son gelişme yatırımcılarla paylaşıldı. 20 Ocak 2026 tarihinde yapılan duyuruda, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını kullanmasından sonra arta kalan 24.438.509,156 TL nominal değerli payların, 21-22 Ocak tarihlerinde satışa sunulacağı bildirilmişti.

İKİ GÜNLÜK SÜREYE GEREK KALMADI

Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa çıkan paylar, yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine planlanan süreden çok daha kısa sürede tükendi. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler neticesinde, söz konusu payların tamamı satışın ilk günü olan 21 Ocak 2026 (bugün) tarihinde satıldı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birincil Piyasada gerçekleştirilen satış kapsamında, rüçhan hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 21 Ocak 2026 tarihinde satılmıştır."

HİSSELER NE DURUMDA?

FENER hisseleri TSI 13.52 itibarıyla yüzde 1,97'lik düşüş ile 3,48 TL'den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.