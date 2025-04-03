Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe, katıldığı Bloomberg HT yayınında Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesinde para politikasının etkili olacağına işaret etti.

Türkiye ile ilgili bir analiz yayımlayan Fitch’in Kıdemli Direktörü, TCMB'nin 'ben buradayım' mesajı vermesinin önemli olduğunu belirtri.

Arispe, artan volatiliteye karşı cevap verilebilecek bir alan olacağını gördüklerini söyledi.

Arispe’nin açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

"19 Mart’ta hem dış hem iç güvene yönelik gelişmeler görüldü. Ekonomi yetkilileri hızlı bir şekilde kararlılık gösterdi ve piyasaları yatıştırdı. TCMB'nin "ben buradayım" demesi iyi bir gelişme oldu.

TCMB rezervlerindeki iyileşme not artışının nedenlerinden biriydi, son birkaç güne baktığımızda aşağı yönlü hareketler gözledik, dikkate aldığımız bir gelişme, rezervlerin kompozisyonuna bakıyoruz.

2025 yılı sonunda hala yüzde 30 üstünde enflasyon beklentisi var. TL varlıkları açısından güven önemli bir rol oynuyor. Enflasyon beklentileri yeniden çıpalanacak mı, dolarizasyon artacak mı, dövize olan talep yükselecek mi, izleyeceğiz.

Kredi notu değerlendirmesinde para politikası çok etkili olacak. Not için rezerv düzeyi ve makro göstergelerdeki değişime bakacağız. Artan volatiliteye karşı cevap verilebilecek bir alan olacağını gördük.

Enflasyon seviyesini takip ediyoruz. 2026 yılında enflasyonun aşağı gelmesini bekliyoruz."

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