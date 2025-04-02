Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’deki son siyasi gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, “Rezervler ve politika tepkisi Türkiye'deki son huzursuzluğun etkisini değerlendirmede kilit önem taşıyor” ifadesine yer verildi.

Fitch, Türkiye’nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesinde, “Uluslararası rezervlerin seyri ve makroekonomik politika ayarları, Türkiye'deki son siyasi olayların ülke kredisi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde kilit rol oynayacaktır” açıklamasını yaptı.