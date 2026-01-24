Fitch’ten Not Artışı Sinyali: Görünüm "Pozitif"

Güne damgasını vuran hamle Fitch Ratings’ten geldi. Kurum, Türkiye'nin "BB-" olan kredi notunu teyit ederken, "Durağan" olan not görünümünü "Pozitif"e revize etti.

Fitch raporunda, görünüm artışının temel gerekçeleri olarak şunlar öne çıkarıldı:

Rezervlerdeki Güçlü Artış: Merkez Bankası’nın net rezervlerindeki iyileşmenin beklentileri aşması.

Politika Kararlılığı: Parasal sıkılaşma ve mali disiplin adımlarının dış finansmana erişimi kolaylaştırması.

Azalan Riskler: Cari dengedeki düzelme ve Türkiye'nin risk primindeki (CDS) istikrarlı düşüş.

Moody’s "Pas" Geçti, Beklemeye Çekildi

Aynı takvimde değerlendirmesi beklenen Moody’s ise Türkiye’nin "Ba3" olan notunda ve "Durağan" görünümünde bir değişikliğe gitmedi. Geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye’nin notunu iki kademe birden artıran kurumun, mevcut politikaların enflasyon üzerindeki uzun vadeli etkilerini ve yapısal reform takvimini gözlemlemek istediği belirtiliyor.

Piyasalarda "Not" Hareketliliği

Ekonomi çevreleri, Fitch’in kararıyla birlikte Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyeye bir adım daha yaklaştığını vurguluyor. Uzmanlara göre, görünümün "Pozitif"e dönmesi, önümüzdeki 6-12 aylık periyotta fiili bir not artırımının öncü habercisi niteliğinde.

Karar sonrası ilk piyasa tepkilerinin, özellikle yurt dışı yerleşiklerin Türk varlıklarına olan ilgisini artırması ve Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi öncülüğünde bir alım dalgası yaratması bekleniyor.