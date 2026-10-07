Fon soruşturmasında incelemelerin yurt dışındaki para ve hisse hareketlerine genişlediği öne sürüldü. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, soruşturma kapsamında Pusula ve Tera bağlantılı kişi ve şirketlerin yurt dışı işlemlerinin incelendiğini yazdı.

MİLYARLARCA LİRALIK VİRMAN İDDİASI

Güngör'ün aktardığı bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına, tasfiye öncesinde gerçekleştirildiği öne sürülen şüpheli hisse hareketlerine ilişkin bir doküman girdi.

Yazıda, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın Lüksemburg ve İsviçre'ye milyarlarca liralık hisse virmanı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Aktarılan bilgilere göre hisselerin bir bölümünün Lüksemburg merkezli Edmond De Rothschild (Europe) S.A.'ya gönderildiği, başka bir işlemin ise Bahreyn'in Manama kentindeki Leopard Family Office W.L.L. Genel Müdürü Izzel Barokas'ın imzasıyla verilen talimat doğrultusunda gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Soruşturmanın şüphelilerinden Şaban Serkan İlaldı'nın da Pusula'daki hesabından başka bir hesaba virman gerçekleştirdiği iddia edildi.

İŞLEMLERİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Güngör, söz konusu hareketlerin zamanlamasına da dikkat çekti. Yazıda, işlemlerin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında savcılığın Ocak 2025'ten itibaren gerçekleştirilen virman ve para hareketlerini geriye dönük olarak incelediği aktarılırken, yurt dışına aktarılan varlıkların akıbetinin de araştırıldığı bildirildi.

TERA BAĞLANTILI ŞİRKETLER DE GÜNDEMDE

Güngör'ün yazısında Tera tarafındaki yurt dışı bağlantılarına ilişkin çeşitli iddialara da yer verildi.

Buna göre Tezmen ailesinin İngiltere merkezli Gildencrest Capital isimli bir şirketi bulunuyor. Şirketin 2011 yılında kurulduğu ve önceki adının Tera Europe Limited olduğu, 2024 yılının sonunda ise Gildencrest Capital adını aldığı aktarıldı.

Yazıda, şirketin 2024'ten itibaren hisse senedi işlemlerine ağırlık verdiği ve bu dönemden sonra işlem hacminin beş kattan fazla arttığı ileri sürüldü. Gildencrest'in Türkiye'de Tera ile bağlantılı çeşitli şirketlerin hisselerinde yatırımlarının bulunduğu da belirtildi.

Öte yandan Gildencrest'in Türkiye'deki soruşturmaya konu fonlarla ticari ilişkisi bulunmadığını bildirdiği aktarıldı.

EMRE TEZMEN DETAYI

İngiltere'deki şirket kayıtlarına göre Emre Tezmen'in 26 Ağustos 2026'da Gildencrest'teki görevinden ayrıldığı belirtildi. Bu tarihin, SPK'nın fon düzenlemesinin yayımlanmasından birkaç gün öncesine denk geldiği aktarıldı.

Gildencrest'in ana hissedarının ise Britanya Virjin Adaları'nda kayıtlı Cynelic Investments Limited olduğu öne sürüldü. Yazıda Cynelic Investments Limited'in önceki adının Tera Financial Holdings Limited olduğu iddiasına da yer verildi. Basınca

Güngör ayrıca açık kaynaklardan elde edildiğini belirttiği bilgilere dayanarak, Gildencrest'in “temettü ödemeleri” adı altında Virjin Adaları'ndaki Cynelic

Investments Limited'e para aktardığını ileri sürdü.

DUBAİ BAĞLANTISI DA ARAŞTIRILIYOR

Gildencrest'in Dubai'deki uzantısında ise Tera Yatırım ortaklarından ve fon soruşturmasının şüphelilerinden Gül Ayşe Çolak'ın adının geçtiği belirtildi.

Yazıda ayrıca Izzel Barokas'ın Cenevre'de bankerlik yaptığı, Londra'da Prinkipo Capital'in ortağı olduğu ve Seyşeller'de World Class Investment Limited'in sahibi olduğu aktarıldı. Şaban Serkan İlaldı'nın ise Londra merkezli Fena Invest'in sahibi olduğu belirtildi.

SAVCILIK YURT DIŞI PARA TRAFİĞİNİ İNCELİYOR

Soruşturmanın yeni aşamasında İsviçre-Lüksemburg-Dubai-Londra hattındaki para ve varlık hareketlerinin mercek altına alındığı öne sürüldü.

Savcılığın, soruşturmaya konu kişi ve şirketlerle bağlantılı olduğu iddia edilen yurt dışı transferleri ile offshore merkezlerine aktarıldığı öne sürülen paraların izini sürmeye çalıştığı aktarıldı. Böylece fon soruşturmasında Türkiye'deki fon ve hisse işlemlerinin yanı sıra uluslararası para ve varlık hareketleri de incelemenin önemli başlıkları arasına girdi.

Kaynak: Ekonomim