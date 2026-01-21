Halka arzı 30,24 TL fiyattan gerçekleşen ve borsaya adım attığı günden bu yana satış baskısı altında kalan FRMPL, yeni güne hareketli başladı.

TSI 10.00 itibarıyla güne yüzde 1’lik hafif bir yükselişle merhaba diyen hisse, ilerleyen dakikalarda gelen alımların etkisiyle yönünü sert bir şekilde yukarı çevirdi. TSI 10.34 sularında primini yüzde 7’ye taşıyan hisselerde, yatırımcıların "tavan" beklentisi yeniden güç kazandı.

KURUMSAL SATIŞA KARŞI GÜÇLÜ BİREYSEL ALIM

Piyasa verilerine göre, sabahın ilk saatlerinde tahtada devasa bir hacim savaşı yaşandı. TSI 10.00 itibarıyla Deniz Yatırım üzerinden 45,38 TL fiyatla 780 bin lotluk yüklü bir satış gerçekleşirken; aynı dakikalarda MİDAS üzerinden 46,05 TL fiyattan gelen 1,1 milyon lotluk güçlü alış emri, satış baskısını göğüsledi.

HALKA ARZ FİYATININ ÜZERİNDEKİ SEYİR SÜRÜYOR

Alım iştahının artmasıyla birlikte TSI 10.42 itibarıyla yükselişini yüzde 9’a kadar taşıyan FRMPL, yeniden tavan seviyesine yaklaştı. Yazım sırasında 47,94 TL’den işlem gören hisse, her ne kadar üç günlük taban serisiyle sarsılmış olsa da hala halka arz fiyatı olan 30,24 TL’nin yaklaşık yüzde 58 üzerinde seyrediyor.

