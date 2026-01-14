FORTE Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş., 14 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde, yeni bir iş ilişkisine ilişkin açıklamada bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan Yüksek Performanslı Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve Harici Depolama Sistemi Mal Alımı İhalesi'nde en avantajlı teklifi veren Forte Teknoloji, ihalede birinci sırada yer aldı.

İhalenin şirket uhdesinde kaldığı bilgisi, ihale komisyonu tarafından Forte Teknoloji'ye resmi olarak bildirildi.

İHALE BEDELİ 41,6 MİLYON TL

Açıklamada, söz konusu ihalenin toplam bedelinin 41,6 milyon TL olduğu belirtildi.

FORTE HİSSESİNDE SON DURUM

FORTE payları, bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. Yazım saati 15.17 itibarıyla %-2,63 oranında değer kaybeden hissenin güncel fiyatı 94,45 TL olarak işlem görüyor.

