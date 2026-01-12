İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir paylaşımı alıntıladığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından tutuklanan sosyal medya fenomeni Furkan Bölükbaşı serbest bırakıldı.

SUÇLAMA: CUMHURBAŞKANINA SUİKAST VE FİİLİ SALDIRI

Bölükbaşı hakkında yürütülen hukuki süreç, başka bir kullanıcının yaptığı paylaşımı alıntılaması ve sonrasında silmesi üzerine başlamıştı.

Savcılık, söz konusu eylemi Türk Ceza Kanunu'n (TCK) 310. maddesi olan "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı" suçu kapsamında değerlendirmişti.

11 Kasım tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bölükbaşı, o tarihten bu yana cezaevinde bulunuyordu.

DUYURUYU NİSA ÇAYDAN YAPTI

Tahliye haberi, Bölükbaşı'na yakınlığıyla bilinen Nisa Çaydan tarafından X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden paylaşıldı. Çaydan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: