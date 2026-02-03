Borsa İstanbul'da işlem gören Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN), yeni iş ilişkilerine yönelik önemli bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket, EnerjiSA'ya bağlı Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından, 4 Şubat 2026 tarihinde imzalanması planlanan sözleşmeler için davet edildi.

Söz konusu sözleşmelerin, reaktif güç kompanzasyon sistemleri işini kapsadığı belirtildi.

SÖZLEŞME BEDELLERİ NETLEŞTİ

Toroslar EDAŞ: Yaklaşık 76,7 milyon TL işçilik + 8,3 milyon dolar malzeme

AYEDAŞ: Yaklaşık 21,8 milyon TL işçilik + 2,3 milyon dolar malzeme

Başkent EDAŞ: Yaklaşık 34,1 milyon TL işçilik + 3,7 milyon dolar malzeme

GESAN HİSSESİNDE SON DURUM NE?

GESAN bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, saat 13.25 itibarıyla yüzde 3,13'lük primle 55,95 TL seviyesinde seyrediyor.