Borsa İstanbul’da işlem gören Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN), yeni iş ilişkilerine yönelik dikkat çeken bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirket, EnerjiSA grubuna bağlı üç elektrik dağıtım şirketiyle yapılması planlanan sözleşmeler için davet aldığını açıkladı. Peki, GESAN hissesinde son durum ne? İşte tüm detaylar...
Şirket, EnerjiSA'ya bağlı Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından, 4 Şubat 2026 tarihinde imzalanması planlanan sözleşmeler için davet edildi.
Söz konusu sözleşmelerin, reaktif güç kompanzasyon sistemleri işini kapsadığı belirtildi.
SÖZLEŞME BEDELLERİ NETLEŞTİ
Toroslar EDAŞ: Yaklaşık 76,7 milyon TL işçilik + 8,3 milyon dolar malzeme
AYEDAŞ: Yaklaşık 21,8 milyon TL işçilik + 2,3 milyon dolar malzeme
Başkent EDAŞ: Yaklaşık 34,1 milyon TL işçilik + 3,7 milyon dolar malzeme
GESAN HİSSESİNDE SON DURUM NE?
GESAN bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, saat 13.25 itibarıyla yüzde 3,13'lük primle 55,95 TL seviyesinde seyrediyor.