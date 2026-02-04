SAN-HO Kuzey Enerji Şirketi tarafından düzenlenen; "Güneş Enerjisi Santrali (GES), Bütünleşik Elektrik Depolama Ünitesi, Yüksek Gerilim Trafo Merkezi ve Elektrik İletim Hattı Projesi" ihalesinde teknik ve idari süreçler tamamlandı. İhale komisyonu, işin Girişim Elektrik uhdesinde kaldığını resmi olarak bildirdi. Projenin baz bedeli vergiler hariç 43.370.000 Euro (güncel kurla yaklaşık 2.236.981.230 TL) olarak açıklandı.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

EUROPOWER VE BYD İLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Projenin uygulama aşamasında grup şirketleri ve stratejik ortaklıklar kilit rol oynayacak:

Ekipman Tedariki: Santral kurulumunda kullanılacak taşıyıcı konstrüksiyon, trafo köşkleri ve şalt ürünleri, şirketin bağlı ortaklığı olan Europower Enerji A.Ş. tarafından karşılanacak.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Depolama Çözümleri: Projenin kritik parçası olan elektrik depolama sistemlerinde ise dünya devi BYD’nin batarya konteynırları kullanılacak.

Bu büyük ölçekli projenin şirketin iş hacmine ve bölgedeki enerji yatırımlarına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.