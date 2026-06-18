Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen petrol sevkiyatlarının savaş öncesi seviyelere tam olarak dönemeyebileceğini öngördü. Bankaya göre petrol akışları uzun vadede savaş öncesindeki hacmin yaklaşık yüzde 70'i seviyesinde dengelenebilir.

Analistler, Körfez ülkelerinin alternatif ihracat güzergahlarını daha yoğun kullanmaya başlamasının bu görünümde etkili olduğunu belirtti.

PETROL AKIŞLARINDA TOPARLANMA SÜRÜYOR

Goldman Sachs'ın değerlendirmesine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışlarının toparlanma süreci gelecek ayın sonuna kadar devam edebilir.

Banka ayrıca bölgedeki ham petrol üretiminin Ekim ayı itibarıyla savaş öncesindeki seviyelere yaklaşmasını bekliyor.

Savaş öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü taşınıyordu.

ALTERNATİF İHRACAT ROTALARI ÖNE ÇIKTI

Goldman Sachs verilerine göre Hürmüz Boğazı üzerinden şu anda günlük yaklaşık 1,3 milyon varil petrol sevk ediliyor.

Buna karşılık Umman Körfezi güzergahında günlük yaklaşık 1,6 milyon varillik ek petrol akışı bulunuyor.

Öte yandan;

Yanbu

Fujairah

Ceyhan

gibi alternatif ihracat noktaları üzerinden toplam yaklaşık 7,5 milyon varil/gün petrol taşındığı hesaplanıyor.

ARMATÖRLER TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Goldman Sachs, deniz taşımacılığı kapasitesinin petrol akışındaki toparlanmayı sınırlayan temel unsur olmadığını belirtti.

Ancak bazı armatörlerin güvenlik gerekçeleriyle Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunda temkinli davranmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Banka, bu durumun petrol ticaretinde alternatif rotaların önemini artırdığını ve sevkiyatların uzun vadede yeni bir denge seviyesine oturabileceğini değerlendirdi.