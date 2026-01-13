Altın, hem alım satım yapanların hem de uzun vadeli yatırımcıların her zaman radarında. İç ve dış piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurlarındaki değişimlere paralel olarak altın fiyatları da yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Gram altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar…
Haftanın ilk günü rekor üstüne rekor kıran altın, 13 Ocak Sal gününe sakin başladı. Sınırlı yükselişte olan altında saat 07.13 itibarıyla fiyatlar şu şekilde;
ONS ALTIN
Alış: 4.597,16 dolar
Satış: 4.597,72 dolar
GRAM ALTIN
Alış: 6.378,04 TL
Satış: 6.378,82 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.204,86 TL
Satış: 10.429,36 TL
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.