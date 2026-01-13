Haftanın ilk günü rekor üstüne rekor kıran altın, 13 Ocak Sal gününe sakin başladı. Sınırlı yükselişte olan altında saat 07.13 itibarıyla fiyatlar şu şekilde;

ONS ALTIN

Alış: 4.597,16 dolar

Satış: 4.597,72 dolar

GRAM ALTIN

Alış: 6.378,04 TL

Satış: 6.378,82 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.204,86 TL

Satış: 10.429,36 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.