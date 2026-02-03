Altın yatırımcıları, piyasalarda nadir görülen bir oynaklığa şahitlik ediyor. Rekor rallinin ardından geçtiğimiz seansı yüzde 4,8’lik sert bir çöküşle tamamlayan spot altın, yeni güne güçlü bir tepki alımıyla başladı. Kayıplarını hızla silen ons altın, yüzde 4,2’ye varan bir artış kaydederek yeniden 4.855 dolar seviyelerinin üzerine tırmandı.

SON ON YILIN EN KESKİN HAREKETLİLİĞİ

Piyasa uzmanları, dünkü tarihi düşüşün ardından gelen bu hızlı yükselişi "V tipi toparlanma" olarak nitelendiriyor. İç piyasada da dolar kurundaki seyir ve ons altındaki bu agresif dönüş, gram altın ve diğer yerel altın türlerini doğrudan yukarı taşıdı. Vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren kuyumcular ve dijital platformlarda güncel rakamları takip etmeye başladı.

3 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Salı günü itibarıyla serbest piyasada oluşan güncel rakamlar şu şekildedir:

Gram Altın: 6.720,63 TL

Çeyrek Altın: 12.048,00 TL

Yarım Altın: 24.097,00 TL

Tam Altın: 46.505,09 TL

Cumhuriyet Altını: 48.011,00 TL

Gremse Altın: 116.619,37 TL

Ons Altın: 4.816,61 dolar