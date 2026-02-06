İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın ve döviz kurlarındaki değişimler, yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Haftanın son işlem gününe girilirken, vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Son günlerde düşüş eğilimi gösteren altın, küresel piyasalarda haftanın kapanışına doğru sınırlı bir yükseliş grafiği çiziyor.
Küresel piyasalarda ons altın 4.822 dolar seviyesinden işlem görerek yönünü yukarı çevirdi. Ons altındaki bu kıpırdanma, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. 6 Şubat 2026 sabahı itibarıyla gram altın satış fiyatı 7.196,27 TL olarak kayıtlara geçti.
ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTINDA SON DURUM
Yatırımcının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 11.747 TL’den alıcı buluyor. Birikimlerini daha büyük ölçekte değerlendirmek isteyenler için yarım altın 23.345 TL, tam altın ise 46.624 TL seviyelerinde seyrediyor.
6 ŞUBAT 2026 GÜNCEL SATIŞ LİSTESİ
Günün ilk saatlerinde piyasalardaki diğer altın türlerinin satış fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
Cumhuriyet Altını: 48.312 TL
Gremse Altın: 116.802 TL
Ons Altın: 4.822 Dolar
Gram Altın: 7.196,27 TL
Çeyrek Altın: 11.747 TL
Piyasalardaki bu hareketliliğin, gün boyu açıklanacak ekonomik verilerle birlikte şekillenmeye devam etmesi bekleniyor.