Küresel piyasalarda ons altın 4.822 dolar seviyesinden işlem görerek yönünü yukarı çevirdi. Ons altındaki bu kıpırdanma, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. 6 Şubat 2026 sabahı itibarıyla gram altın satış fiyatı 7.196,27 TL olarak kayıtlara geçti.

ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTINDA SON DURUM

Yatırımcının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 11.747 TL’den alıcı buluyor. Birikimlerini daha büyük ölçekte değerlendirmek isteyenler için yarım altın 23.345 TL, tam altın ise 46.624 TL seviyelerinde seyrediyor.

6 ŞUBAT 2026 GÜNCEL SATIŞ LİSTESİ

Günün ilk saatlerinde piyasalardaki diğer altın türlerinin satış fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Cumhuriyet Altını: 48.312 TL

Gremse Altın: 116.802 TL

Ons Altın: 4.822 Dolar

Gram Altın: 7.196,27 TL

Çeyrek Altın: 11.747 TL

Piyasalardaki bu hareketliliğin, gün boyu açıklanacak ekonomik verilerle birlikte şekillenmeye devam etmesi bekleniyor.