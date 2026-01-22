GUBRF hissesi son işlem gününü 412,25 TL seviyesinden tamamladı. Teknik görünümde ana trend yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Özellikle 388 TL seviyesi, teknik tarafta “trend değişim noktası” olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece, hissede pozitif teknik görünümün korunması bekleniyor.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Teknik tabloda öne çıkan seviyeler şu şekilde:

Dirençler:



419,42 TL

426,58 TL

434,42 TL

Destekler:



404,42 TL

396,58 TL

389,42 TL

Kısa vadede 419 – 426 bandı önemli bir direnç bölgesi olarak izlenirken, olası geri çekilmelerde 404 TL ilk güçlü destek konumunda.

Hareketli Ortalamalar Ne Diyor?

Hisse fiyatı;

5 günlük ortalamanın %4,9,

10 günlük ortalamanın %8,

20 günlük ortalamanın %11,8,

50 günlük ortalamanın %19,3 üzerinde bulunuyor.

Bu görünüm, teknik olarak yükseliş trendinin güçlü biçimde devam ettiğine işaret ediyor.

RSI, MACD ve Momentum: Aşırı Alım Bölgesi

Teknik göstergeler cephesinde:



RSI (14): 75,38 → Aşırı alım bölgesinde, yön yukarı

MACD: Sıfır çizgisi üzerinde, pozitif bölgede

Momentum: Güçlü ve yukarı yönlü

Bu tablo, yükseliş trendinin sürdüğünü ancak kısa vadede düzeltme riskinin de arttığını gösteriyor.

Yasal Uyarı: Bu haberde yer alan bilgi, yorum ve teknik analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan değerlendirmeler genel nitelikte olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi olarak kabul edilemez. Yatırım kararları; kişinin risk profili, finansal durumu ve getiri beklentileri doğrultusunda, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel danışmanlık kapsamında verilmelidir.