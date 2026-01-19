Emtia piyasaları, gümüşte yaşanan sessiz ama derinden gelen büyük değişimi konuşuyor.

2015-2019 yılları arasında arz ve talebin "başa baş" gittiği, fiyatların ise ons başına ortalama 15-17 dolar bandında seyrettiği istikrar dönemi resmen sona erdi.

Piyasalar artık, talebin arzı sürekli olarak yuttuğu yeni bir döneme girdi.

KIRILMA NOKTASI: 2021

Verilere göre piyasadaki asıl kopuş 2021 yılında başladı. Bu tarihten itibaren sanayi ve yatırım talebi, madenlerden gelen arzı belirgin bir şekilde aşmaya başladı.

2016 ve 2017 yıllarında görülen küçük arz fazlaları yerini, giderek büyüyen ve kronikleşen bir "arz açığına" bıraktı.

Bu durum, küresel stokların erimesine ve fiyat esnekliğinin kaybolmasına neden oldu.

YEŞİL ENERJİ GÜMÜŞÜ "STRATEJİK METAL" YAPTI

Fiyatları 2025 itibarıyla 80 doların üzerine fırlatan ana katalizör, sadece spekülatif yatırımcı ilgisi değil. İşin temelinde "gerçek tüketim" yatıyor:

• Güneş Panelleri: Yeşil enerji dönüşümünün olmazsa olmazı fotovoltaik hücrelerde gümüş kullanımı rekor seviyede.

• Elektrikli Araçlar (EV): Otomotiv endüstrisinin elektrikliye dönüşü, iletkenliği en yüksek metal olan gümüşe talebi patlattı.

• Elektronik Sanayi: 5G ve yeni nesil elektronik devrelerde gümüşe olan ihtiyaç arttı.

ÇİN FAKTÖRÜ VE ARZ SIKINTISI

Talep tarafında bu patlama yaşanırken, arz tarafı buna yanıt veremedi.

Maden üretiminin esnek olmaması (talebe anında yanıt verememesi) ve yeni maden yatırımlarının zaman alması makası açtı.

Buna ek olarak, dünyanın en büyük üreticilerinden Çin’in getirdiği ihracat kısıtlamaları, piyasadaki darlığı daha da derinleştirdi.

ANALİST GÖRÜŞÜ: "YÜKSELİŞ KALICI OLABİLİR"

Piyasa uzmanları, 2025 yılında arz açığında hafif bir daralma görülse de açığın sürdüğüne dikkat çekiyor.

Güvenli liman arayışındaki yatırımcının ilgisi ile sanayinin zorunlu talebi birleştiğinde, gümüşün "yatırım sepetlerinin en güçlü emtiası" olma özelliğini koruması bekleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.