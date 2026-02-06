İç piyasada ise küresel temkinli duruşun etkisiyle Borsa İstanbul’un bu sabah güne yatay bir açılışla başlaması bekleniyor.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Ata Turizm’ in 280.000.000 adet payının pay başına 11,20 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi .

BESTE.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da satış yöntemi ile bugün toplanacak.

AKHAN – Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

AKHAN – Aracı kurumu ile likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

AKSGY – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ANSGR – Ocak ayında prim üretimi %19,3 artışla 11,2 milyar TL’ye yükseldi.

ARSAN – Şirketin unvanının Arsan Holding olarak değiştiği açıklandı.

ARZUM – Talip Murat Kolbaşı tarafından 17.940.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

BARMA – Recep Taşyanar tarafından 5.000.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve satışı kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

BJKAS – Futbolcu Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda görüşmelere başkandığı açıklandı.

BEGYO – Sarp Yalçınkaya tarafından 3.250.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

BORLS – Şirketin, TRFBORL12639 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ve kupon ödemesini TLREF+1 üzerinden üç ay erteleyerek 27 Nisan’da tarihinde ödemeye karar verdiği açıklandı.

BORLS – Şirketin, TRFBORL42610 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödemesini TLREF+5 üzerinden üç ay erteleyerek 19 Nisan’da tarihinde ödemeye karar verdiği açıklandı.

BORLS – Şirketin, TRFBORL12613 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ve kupon ödemesini TLREF+5 üzerinden üç ay erteleyerek 9 Nisan’da tarihinde ödemeye karar verdiği açıklandı

BSOKE & BTCIM – Şirketin üyesi olduğu ÇEİS ile Türkiye Çimse – İş arasındaki TİS sözleşmesinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

BUCIM – Ahmet Başoğlu tarafından 6.000.002 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

CEMZY – Cem Okullu ve Cengiz Okullu tarafından toplam 56.280.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülüp satışı kapsamında düzenlenen Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebi ile SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

CWENE – Şirketin bağlı ortaklığı VW Kurumsal ile Akdeniz Alesta Enerji arasında Adana’da faaliyet gösterilmesi üzerine bayilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

DAPGM – Şirketin, EKGYO ile imzalanan Yeni Levent projesi protokolü kapsamında arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinin 18,05 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.

ENJSA – Şirket, 2025 yılı beklentileri aşağıdaki gibi güncelledi.

GSRAY – Futbolcu Sacha Boey’in kiralanması kapsamında Bayern Münih ve futbolcu ile anlaşma sağlandığı, kiralama kapsamında Bayern Münih’e 500.000 euro, futbolcuya ise 1,7 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

GSRAY – Futbolcu Can Güner’in 350.000 euro bedelle Borussia Mönchengladbach’tan alındığı açıklandı.

HEKTS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 8,5 milyar TL’den 25 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

HKTM – Şirketin, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ile kritik bir sistemin yerlileştirilmesine yönelik 10 yıl süreli stratejik iş birliği anlaşması imzaladığı ve ilk prototipin 2026 içinde tesliminin planlandığı açıklandı.

KARSN – 364 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

KUYAS – Sarp Yalçınkaya tarafından 3.298.890 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

KZBGY – Şirketin, Marmaris’teki otel ve devre mülk projesine ilişkin yapı tatil zaptı ve mühürleme işlemlerinin Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından şirket lehine iptal edildiği açıklandı.

KZBGY – Şirketin Marmaris’teki projesinde 1. etap otel ve devre mülk için verilen iskan belgesini iptal eden Marmaris Belediyesi kararının, Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından şirket lehine iptal edildiği açıklandı.

KZBGY – Şirketin Marmaris’teki projesinde 3. etap yapı ruhsatlarını iptal eden Marmaris Belediyesi kararının, Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından şirket lehine iptal edildiği açıklandı.

MMCAS – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun özkaynak ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

ODINE – Ahmet Eren Nil tarafından 233.986 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

PATEK – Şirket bağlı ortaklığı Titra Teknoloji ile SSB arasında Kamikaze İHA tedarikine ilişkin 2,1 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

RAYSG – Ocak ayında prim üretimi %18,57 oranında artışla 3,6 milyar TL’ye yükseldi.

SDTTR – Şirketin, 896.400 dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

SUNTK – Sarp Yalçınkaya tarafından 100.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

SMRTG – Şirketin, Bank of Bahrain and Kuwait ile 5 yıl vadeli 30 milyon dolar tutarında Murabaha Finansmanı gerçekleştirdiği açıklandı.

SISE – Şirket ile bağlı ortaklıkları Şişecam Otomotiv ve Şişecam Elyaf kapsamındaki çok sayıda fabrika ve işyeri için, Türkiye Cam, Çimento ve Toprak İşverenleri Sendikası ile Kristal – İş Sendikası arasındaki TİS görüşmelerine başlandığı açıklandı.

TGSAS – Şirketin, 2025 yılı ihracat performansı nedeniyle İHKİB tarafından ödül aldığı açıklandı.

TSPOR – Futbolcusu Kazeem Olaigbe'nin Konyaspor’a kiralandığı, şirketin kirama bedeli olarak 3,0 milyon euro ödeme alacağı açıklandı.

TSPOR – Futbolcusu Rayyan Baniya’nın 1 milyon euro bedelle Konyaspor’a satıldığı açıklandı.

VAKFA – 14 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

VRGYO – Şirketin, Ankara’da toplam 20,84 milyon TL bedelle üç adet taşınmaz satın alınmasına ilişkin sözleşme imzaladığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 10 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ZERGY – Şirketin, Zeray Country Akmeşe projesinde inşaat tamamlanma oranının yaklaşık %60’a ulaştığını ve arsa payı karşılığı sözleşme kapsamında tapu devirlerinin %72’sinin şirket adına tamamlandığını açıkladı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

ADESE – Pardus Portföy tarafından 137.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,80’e geriledi.

ERCB – Bulls Portföy tarafından 3.169.532 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,74’e geriledi.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 439.773 adet pay 26,32 – 26,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

FORMT – Mustafa Sezen tarafından 3,04 – 3,24 fiyat aralığından 77.264.466 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı 6,69’a geriledi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 16,39 – 16,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

RODRG – Ayfer Gültekin tarafından 23,12 – 23,22 TL fiyat aralığından 26.679 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,82’ye geriledi.

ZGYO – Bulls Portföy tarafından 5.100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,41’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM KARARLARI

BIGCH – Şirket sermayesinin 107 milyon TL’den %400 oranında bedelsiz olarak 428 milyon TL artışla 535 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KZBGY – Şirket sermayesinin 1,2 milyar TL’den %233,33 oranında bedelsiz olarak 2,8 milyar TL artışla 4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

VANGD – Şirket sermayesinin 25 milyon TL’den 100 milyon TL’ye bedelli olarak çıkarılması kapsamında yapılan başvurunun geri çekildiği açıklandı.