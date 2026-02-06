Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe diplomatik temaslar ve kritik verilerin gölgesinde başlarken, yatırımcıların odağında ABD ve İranlı yetkililerin bugün Umman’da gerçekleştireceği sürpriz görüşme yer alıyor. Makroekonomik tarafta ABD Şubat ayı Michigan yıllık enflasyon beklentisi verisi ve Fed Üyesi Jefferson’ın yapacağı açıklamalar para politikalarının seyri açısından yakından takip edilecek.
İç piyasada ise küresel temkinli duruşun etkisiyle Borsa İstanbul’un bu sabah güne yatay bir açılışla başlaması bekleniyor.
Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.
ŞİRKET HABERLERİ
Ata Turizm’ in 280.000.000 adet payının pay başına 11,20 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi .
BESTE.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da satış yöntemi ile bugün toplanacak.
AKHAN – Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
AKHAN – Aracı kurumu ile likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
AKSGY – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
ANSGR – Ocak ayında prim üretimi %19,3 artışla 11,2 milyar TL’ye yükseldi.
ARSAN – Şirketin unvanının Arsan Holding olarak değiştiği açıklandı.
ARZUM – Talip Murat Kolbaşı tarafından 17.940.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.
BARMA – Recep Taşyanar tarafından 5.000.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve satışı kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
BJKAS – Futbolcu Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda görüşmelere başkandığı açıklandı.
BEGYO – Sarp Yalçınkaya tarafından 3.250.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.
BORLS – Şirketin, TRFBORL12639 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ve kupon ödemesini TLREF+1 üzerinden üç ay erteleyerek 27 Nisan’da tarihinde ödemeye karar verdiği açıklandı.
BORLS – Şirketin, TRFBORL42610 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödemesini TLREF+5 üzerinden üç ay erteleyerek 19 Nisan’da tarihinde ödemeye karar verdiği açıklandı.
BORLS – Şirketin, TRFBORL12613 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ve kupon ödemesini TLREF+5 üzerinden üç ay erteleyerek 9 Nisan’da tarihinde ödemeye karar verdiği açıklandı
BSOKE & BTCIM – Şirketin üyesi olduğu ÇEİS ile Türkiye Çimse – İş arasındaki TİS sözleşmesinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.
BUCIM – Ahmet Başoğlu tarafından 6.000.002 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.
CEMZY – Cem Okullu ve Cengiz Okullu tarafından toplam 56.280.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülüp satışı kapsamında düzenlenen Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebi ile SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
CWENE – Şirketin bağlı ortaklığı VW Kurumsal ile Akdeniz Alesta Enerji arasında Adana’da faaliyet gösterilmesi üzerine bayilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
DAPGM – Şirketin, EKGYO ile imzalanan Yeni Levent projesi protokolü kapsamında arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinin 18,05 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.
ENJSA – Şirket, 2025 yılı beklentileri aşağıdaki gibi güncelledi.
GSRAY – Futbolcu Sacha Boey’in kiralanması kapsamında Bayern Münih ve futbolcu ile anlaşma sağlandığı, kiralama kapsamında Bayern Münih’e 500.000 euro, futbolcuya ise 1,7 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.
GSRAY – Futbolcu Can Güner’in 350.000 euro bedelle Borussia Mönchengladbach’tan alındığı açıklandı.
HEKTS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 8,5 milyar TL’den 25 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
HKTM – Şirketin, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ile kritik bir sistemin yerlileştirilmesine yönelik 10 yıl süreli stratejik iş birliği anlaşması imzaladığı ve ilk prototipin 2026 içinde tesliminin planlandığı açıklandı.
KARSN – 364 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
KUYAS – Sarp Yalçınkaya tarafından 3.298.890 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.
KZBGY – Şirketin, Marmaris’teki otel ve devre mülk projesine ilişkin yapı tatil zaptı ve mühürleme işlemlerinin Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından şirket lehine iptal edildiği açıklandı.
KZBGY – Şirketin Marmaris’teki projesinde 1. etap otel ve devre mülk için verilen iskan belgesini iptal eden Marmaris Belediyesi kararının, Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından şirket lehine iptal edildiği açıklandı.
KZBGY – Şirketin Marmaris’teki projesinde 3. etap yapı ruhsatlarını iptal eden Marmaris Belediyesi kararının, Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından şirket lehine iptal edildiği açıklandı.
MMCAS – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun özkaynak ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
ODINE – Ahmet Eren Nil tarafından 233.986 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.
PATEK – Şirket bağlı ortaklığı Titra Teknoloji ile SSB arasında Kamikaze İHA tedarikine ilişkin 2,1 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
RAYSG – Ocak ayında prim üretimi %18,57 oranında artışla 3,6 milyar TL’ye yükseldi.
SDTTR – Şirketin, 896.400 dolar tutarında iş aldığı açıklandı.
SUNTK – Sarp Yalçınkaya tarafından 100.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.
SMRTG – Şirketin, Bank of Bahrain and Kuwait ile 5 yıl vadeli 30 milyon dolar tutarında Murabaha Finansmanı gerçekleştirdiği açıklandı.
SISE – Şirket ile bağlı ortaklıkları Şişecam Otomotiv ve Şişecam Elyaf kapsamındaki çok sayıda fabrika ve işyeri için, Türkiye Cam, Çimento ve Toprak İşverenleri Sendikası ile Kristal – İş Sendikası arasındaki TİS görüşmelerine başlandığı açıklandı.
TGSAS – Şirketin, 2025 yılı ihracat performansı nedeniyle İHKİB tarafından ödül aldığı açıklandı.
TSPOR – Futbolcusu Kazeem Olaigbe'nin Konyaspor’a kiralandığı, şirketin kirama bedeli olarak 3,0 milyon euro ödeme alacağı açıklandı.
TSPOR – Futbolcusu Rayyan Baniya’nın 1 milyon euro bedelle Konyaspor’a satıldığı açıklandı.
VAKFA – 14 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
VRGYO – Şirketin, Ankara’da toplam 20,84 milyon TL bedelle üç adet taşınmaz satın alınmasına ilişkin sözleşme imzaladığı açıklandı.
YKBNK – Yurt dışında 10 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
ZERGY – Şirketin, Zeray Country Akmeşe projesinde inşaat tamamlanma oranının yaklaşık %60’a ulaştığını ve arsa payı karşılığı sözleşme kapsamında tapu devirlerinin %72’sinin şirket adına tamamlandığını açıkladı.
PAY ALIM-SATIM HABERLERİ
ADESE – Pardus Portföy tarafından 137.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,80’e geriledi.
ERCB – Bulls Portföy tarafından 3.169.532 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,74’e geriledi.
ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 439.773 adet pay 26,32 – 26,98 TL fiyat aralığından geri alındı.
FORMT – Mustafa Sezen tarafından 3,04 – 3,24 fiyat aralığından 77.264.466 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı 6,69’a geriledi.
LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 16,39 – 16,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
RODRG – Ayfer Gültekin tarafından 23,12 – 23,22 TL fiyat aralığından 26.679 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,82’ye geriledi.
ZGYO – Bulls Portföy tarafından 5.100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,41’e yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM KARARLARI
BIGCH – Şirket sermayesinin 107 milyon TL’den %400 oranında bedelsiz olarak 428 milyon TL artışla 535 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
KZBGY – Şirket sermayesinin 1,2 milyar TL’den %233,33 oranında bedelsiz olarak 2,8 milyar TL artışla 4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
VANGD – Şirket sermayesinin 25 milyon TL’den 100 milyon TL’ye bedelli olarak çıkarılması kapsamında yapılan başvurunun geri çekildiği açıklandı.