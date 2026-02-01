Değerli metaller piyasasında son haftalarda yaşanan sert satış dalgası, gümüş yatırımcılarını yeniden pozisyonlarını gözden geçirmeye zorladı. Gümüşte kısa sürede görülen hızlı düşüşler sonrası “dip mi oluşuyor?” sorusu gündeme gelirken, İslam Memiş’ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş, geri çekilmelerin yatırımcıyı yanıltmaması gerektiğini belirterek, mevcut fiyat seviyelerini pahalı bulduğunu ifade etti.

“DÜŞÜŞ VAR AMA DENGE HENÜZ SAĞLANMADI”

İslam Memiş, gümüş fiyatlarında yaşanan sert geri çekilmenin önemli olduğunu ancak bunun sağlıklı bir fiyatlama anlamına gelmediğini söyledi. Piyasada henüz güçlü bir denge oluşmadığını vurgulayan Memiş, “Kısa sürede yaşanan düşüşler alım fırsatı gibi algılanabiliyor ancak bana göre gümüş hâlâ pahalı seviyelerde işlem görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

KALDIRAÇLI İŞLEMLER PİYASAYI BOŞALTTI

Son hareketlerin özellikle kaldıraçlı işlemler üzerinde belirleyici olduğunu ifade eden Memiş, hızlı fiyat değişimlerinin bu tür pozisyonları büyük ölçüde piyasadan sildiğini söyledi. Bu sürecin, piyasada daha sakin ama dalgalı bir dönemin kapısını aralayabileceğini belirten Memiş, kısa vadeli kazanç arayan yatırımcıların zorlanabileceğine dikkat çekti. Memiş’e göre gümüş piyasasında önümüzdeki dönemde net bir yükseliş veya düşüş trendinden söz etmek için erken. Fiyatların bir süre yön arayışı içinde hareket edebileceğini ifade eden Memiş, bu süreçte sert yukarı ve aşağı hareketlerin görülmesinin şaşırtıcı olmayacağını belirtti. Bu durumun yatırımcı psikolojisini test edebileceğine dikkat çekti.

ALTIN–GÜMÜŞ RASYOSU YAKINDAN İZLENMELİ

Değerlendirmesinde altın–gümüş rasyosuna da değinen Memiş, rasyodaki hareketlerin gümüş açısından kritik sinyaller verdiğini söyledi. Rasyonun mevcut seviyelerinin, gümüşün görece pahalı olduğuna işaret ettiğini ifade eden Memiş, kalıcı bir toparlanma için rasyoda daha net bir denge oluşması gerektiğini vurguladı.,

Kriptoda bir gecede 250 milyon dolar buhar oldu! Herkes aynı ismi konuşuyor

“ZAMAN FAKTÖRÜ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ”

İslam Memiş, değerli metallerde sadece fiyatın değil, zamanlamanın da önemli olduğunu belirtti. Gümüş yatırımında aceleci davranmanın riskleri artırabileceğini söyleyen Memiş, piyasaların sindirilmeden yukarı yönlü güçlü bir hareket üretmesinin zor olduğunu ifade etti.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Soru: Gümüş fiyatları düşmeye devam eder mi?

Cevap: Gümüşte son dönemde sert geri çekilmeler yaşansa da, uzmanlara göre piyasada henüz net bir denge oluşmuş değil. Bu nedenle kısa vadede dalgalı bir seyrin devam etmesi olası görülüyor.

Şu an gümüş almak mantıklı mı?

Finans analisti İslam Memiş, mevcut seviyelerin kendi değerlendirmesine göre hâlâ pahalı olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle aceleci alımların risk barındırabileceği vurgulanıyor.

Gümüşte yaşanan düşüşün nedeni ne?

Küresel piyasalarda artan belirsizlik, güçlü dolar ve kaldıraçlı işlemlerin çözülmesi, gümüş fiyatlarında sert satışların öne çıkan nedenleri arasında gösteriliyor.

Gümüş, kripto paralar gibi sert düşüşler yaşayabilir mi?

Uzmanlar, gümüşün kripto paralarla aynı yapıya sahip olmadığını ancak son dönemde kripto piyasasına benzer sert dalgalanmalar yaşanabildiğini belirtiyor. Bu durum, özellikle kısa vadeli yatırımcılar için risk oluşturabiliyor.

Gümüş mü, altın mı daha güvenli?

Altın, tarihsel olarak daha istikrarlı bir değer saklama aracı olarak öne çıkarken; gümüş, daha yüksek oynaklık nedeniyle hem fırsat hem de risk barındırıyor. Bu nedenle yatırımcı tercihi risk algısına göre değişebiliyor.

Gram gümüşte yön ne olur?

Gram gümüş fiyatları hem ons gümüşe hem de döviz kuruna bağlı olarak hareket ediyor. Bu nedenle küresel fiyatlamalarla birlikte kur tarafındaki gelişmeler de yakından izleniyor.

Gümüş yatırımında nelere dikkat edilmeli?

Uzmanlar, kısa vadeli fiyat hareketleri yerine piyasanın genel dengesinin ve zaman faktörünün göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor. Özellikle kaldıraçlı işlemlerde temkinli olunması öneriliyor.

Not: Bu haberde yer alan değerlendirmeler genel piyasa yorumlarıdır, yatırım tavsiyesi değildir.