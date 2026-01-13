Gümüş piyasasında yaşanan rekor fiyat artışlarının ardından, fiziksel arz sıkıntısına dair ciddi sinyaller gelmeye başladı. Yatırımcılar ve uzmanlar, piyasada gerçekten bu kadar fiziksel gümüş olup olmadığını sorguluyor.

Teslimat Süreleri Alarm Veriyor

Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay, gümüş piyasasındaki kritik gelişmelere dikkat çekti: "Yıllardır kağıt işlemlerle baskılanan fiyatlar, bugün kritik bir soruyu gündeme taşıyor. Ortada gerçekten bu kadar fiziksel gümüş var mı?"

Atalay'ın vurguladığı en önemli gösterge, teslimat sürelerinin 3-4 haftaya uzaması ve belirgin arz açıkları. Bu durum, piyasada mevcut fiyatlardan herkesin talebini karşılayacak kadar fiziksel gümüş bulunmadığını gösteriyor. Uzmanlar, gümüş piyasasının kağıtla yaratılan fiyatlar ile fiziksel gerçeklik arasındaki farkla yüzleşmeye başladığını belirtiyor. Bu sessiz test, piyasadaki yapısal sorunları gün yüzüne çıkarıyor.

Kronikleşen Arz Açığı

Reliance Securities Analisti Jigar Trivedi, durumu şu şekilde özetliyor: "Gümüş, çok yıllık bir arz açığı içinde bulunuyor. Küresel maden üretimi talebin gerisinde kaldı ve yer üstü stokları hızla azalıyor."

Dünya Gümüş Enstitüsü verilerine göre:

Yıllık gümüş madeni üretimi 820-830 milyon ons seviyesinde sabit. Piyasada 150-200 milyon ons arasında değişen arz açığı var. Bu, son on yılların en büyük açıklarından biri.

Sanayi Talebi Patlaması

Fiziksel arz sıkıntısının arkasında, gümüşün sanayi kullanımındaki patlama bulunuyor:

Güneş Enerjisi Sektörü: 2025'te tek başına 210-230 milyon ons gümüş tüketti

Elektrikli Araçlar: Batarya üretiminde gümüş talebi hızla artıyor

Yapay Zeka Donanımları: Veri merkezleri ve AI ekipmanları için kritik bileşen

Çin, Hindistan, ABD ve Körfez ülkelerindeki batarya ve güneş paneli üretiminin artması, son iki yılda talebi yüzde 40 yükseltti.

Dünya Gümüş Enstitüsü, yeni maden projelerinin izin süreçlerinin yaklaşık 10 yıl sürebileceğini belirtiyor. Bu süreçler hızlanmazsa, küresel gümüş piyasası yıllık 150-250 milyon ons açık vermeye devam edecek.