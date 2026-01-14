ABD Darphanesi’nden küresel emtia piyasalarını yakından ilgilendiren dikkat çekici bir adım geldi. Kurum, artan metal maliyetleri ve gümüş fiyatlarındaki sert dalgalanmalar nedeniyle gümüş ürünlerin satışını geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Darphane tarafından müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında, “metallerdeki maliyet artışı” nedeniyle tüm numismatik ürünlerde fiyat güncellemesi sürecine girildiği belirtilirken, özellikle gümüş fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin bazı gümüş ürünlerin geçici olarak satıştan kaldırılmasına yol açabileceği ifade edildi.

Açıklamada, fiyatlandırma çalışmaları tamamlanana kadar ABD Darphanesi’nin resmi internet sitesinde ürün bulunurluğunda değişiklikler olabileceği vurgulandı. Kurum, güncel fiyat listeleri oluşturulduktan sonra müşterilerin yeniden bilgilendirileceğini de duyurdu.

“ÜRÜN BULUNURLUĞUNU KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

ABD Darphanesi, fiyat güncellemelerinin temel amacının ürün arzının sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu belirtti. Açıklamada, “Ürün bulunurluğunu korumak adına fiyatlandırma süreçlerini hızla güncelliyoruz. Değişiklikleri önceden bildirmek istedik” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, aktif abonelikleri bulunan müşterilerin de fiyat ayarlamalarına karşı hesaplarını ve ödeme yöntemlerini kontrol etmeleri istendi.

PİYASALARDA NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlara göre ABD Darphanesi gibi büyük ve sembolik bir kurumun gümüş satışlarını durdurması, piyasadaki arz–talep dengesinin ne kadar gerildiğini ortaya koyuyor. Bu adım, gümüş fiyatlarındaki yükselişin yalnızca yatırımcı cephesinde değil, fiziksel ürün tedarik zincirinde de baskı oluşturduğuna işaret ediyor.

Gümüş piyasasında son dönemde artan yatırım talebi, sanayi kullanımı ve spekülatif hareketlerin, fiyatları olağan dışı bir oynaklığa sürüklediği değerlendiriliyor.

ABD Darphanesi, güncel ürün fiyatları ve satış takviminin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağını bildirdi.