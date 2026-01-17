Emtia piyasalarında "fakirin altını" olarak bilinen ancak son yıllarda sanayi talebiyle stratejik bir güce dönüşen gümüş, haftayı oldukça hareketli kapattı. Ocak ayının ilk günlerinden itibaren yaklaşık 17,5 dolarlık devasa bir ralliye imza atan gümüş fiyatları, 92 dolar seviyelerini test ettikten sonra "ekonomik gerçeklik" duvarına çarptı.

43 Yılın En İyi Başlangıcıydı

Gümüş, 2026’ya o kadar hızlı girdi ki, piyasalar bir yılın getirisini iki haftada yaşadı. %24’lük yükseliş, vatkalı ceketlerin moda olduğu 1983 yılından bu yana görülmemiş bir rekoru temsil ediyor. Ancak uzmanlar, bu kadar dik bir tırmanışın ardından gelen "kâr satışlarının" sürpriz olmadığını belirtiyor. Gümüşün haftayı 90 doların hemen altında kapatması, yatırımcılara "yerçekiminin hâlâ var olduğunu" hatırlattı.

Neden Düştü? Çin ve Fed Etkisi

Rallinin önündeki en büyük engel iki noktadan geldi:

Çin Müdahalesi: Çinli regülatörlerin vadeli işlem piyasalarına getirdiği işlem kısıtlamaları, gümüşteki spekülatif ateşi bir nebze söndürdü.

Fed Belirsizliği: ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına dair belirsizlikler ve güçlü gelen istihdam verileri, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı.

Türk Yatırımcısı İçin "Gram Gümüş" Alarmı!

Türkiye'de gümüş, özellikle altına alternatif arayan küçük yatırımcının favorisi haline gelmiş durumda. Küresel ons fiyatındaki bu 90 dolar mücadelesi, iç piyasada gram gümüş fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

Altın/Gümüş Rasyosu: Altın ile gümüş arasındaki makas, 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu, gümüşün altına göre hala "pahalı" veya "aşırı ısınmış" olabileceği sinyalini veriyor.

Fiziki Talep: Kapalıçarşı ve yerel kuyumcularda fiziki gümüşe olan talebin yüksek seyretmesi, küresel düşüşlerin iç piyasada daha sınırlı hissedilmesine neden olabilir. Ancak uzmanlar, 90 dolar seviyesinin altına sarkılması durumunda bir miktar geri çekilmenin kaçınılmaz olduğu konusunda uyarıyor.

Gümüşün bu "duvara çarpma" anı, yeni bir yükseliş için güç toplama evresi mi yoksa rallinin sonu mu? Piyasa şimdi bu sorunun cevabını arıyor.