Hafta sonuna girerken yatırımcıların ve vatandaşların gözü altın fiyatlarında. Ons altının 5.000 dolar sınırına dayanmasıyla birlikte iç piyasada gram altın 6.945 TL seviyesini gördü. İşte 24 Ocak Cumartesi güncel çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...
Ekonomi gündemindeki yoğunluk ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyir, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.
Düğün sezonu hazırlıkları yapanlar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar, 24 Ocak 2026 Cumartesi sabahında güncel rakamları ekranlardan takip ediyor.
ONS ALTIN 5.000 DOLAR SINIRINDA
Küresel piyasalarda ons altın, tarihi zirvelerini zorlayarak 4.982 dolar seviyesine ulaştı.
Bu yükseliş, Türkiye'deki altın fiyatlarını doğrudan etkileyerek gram altının rekor tazeleyişini sürdürmesine neden oldu.
ÇEYREK VE GRAM ALTINDA SON DURUM
Vatandaşın en çok rağbet gösterdiği yatırım aracı olan gram altın, güne 6.945 TL satış fiyatıyla başladı.
Yastık altı yatırımların gözdesi çeyrek altın ise 11.500 TL barajını aşarak 11.596 TL'den alıcı buluyor.
Piyasalardaki genel beklenti, ons altındaki güçlü duruşun devam etmesi halinde iç piyasada fiyatların desteklenmeye devam edeceği yönünde.
İşte 24 Ocak Cumartesi gününde güncel altın fiyatları tablosu...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram altın satış fiyatı: 6.945 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.596 TL
Yarım altın satış fiyatı: 23.191 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.206 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.982 dolar