Eskom’un “Seviye 8” kısıtlamaları, yer altı platin madenlerinde operasyonları doğrudan etkiliyor. Bu madenler, derinlikleri nedeniyle yoğun soğutma ve havalandırma gerektiriyor. Elektrik kesintileri yalnızca üretimi değil, iş güvenliğini de riske atıyor.

Birçok maden şirketi, vardiya sayısını azaltmak ve bazı kuyuları geçici kapatmak zorunda kaldı.

Üretim maliyetleri kritik eşiğe dayandı

Sektör raporlarına göre, Güney Afrika’daki büyük üreticilerin toplam üretim maliyetleri ons başına 1.450–1.520 dolar bandına yükseldi. Bu seviye, fiyatların biraz daha düşmesi halinde madenlerin zararına üretime geçmesi anlamına geliyor.

Bu durum, önümüzdeki dönemde planlı üretim kısıntılarının gündeme gelebileceğini gösteriyor.

Küresel piyasalar neden tedirgin?

Güney Afrika, dünya platin arzının yaklaşık %70’ini sağlıyor. Buradaki her yapısal sorun, küresel fiyatları doğrudan etkileyebilecek güçte. Analistlere göre bu kriz, kısa vadeli değil, yıllara yayılan bir arz daralmasının habercisi.