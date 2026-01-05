Pazartesi günü spot altın fiyatları yüzde 2,5'e varan bir artış göstererek ons başına 4.430 doların üzerine çıktı. Gümüş fiyatları da bu yükselişe eşlik ederek yaklaşık yüzde 5 oranında değer kazandı. Değerli metallerdeki bu hareketlilikte, Başkan Donald Trump’ın hafta sonu Maduro'yu devirdikten sonra Venezuela'yı ABD'nin "yönetmeyi" planladığına ve petrol rezervleri dahil ülkeye "tam erişim" istediğine dair açıklamaları etkili oldu.

ANALİSTLERİN GÖRÜŞÜ: "ETKİ KISA ÖMÜRLÜ OLABİLİR"

Piyasa uzmanları, yaşanan gelişmenin jeopolitik belirsizlik ortamını pekiştirdiğini ifade etse de, fiyatlar üzerindeki etkinin süresine ilişkin temkinli yorumlar yapıyor:

Christopher Wong (OCBC): Venezuela'daki gelişmelerin uzun süreli bir askeri çatışmadan ziyade hızlı bir kapanışa işaret etmesi nedeniyle acil risklerin sınırlı olduğunu belirtti.

Bernard Dahdah (Natixis): Jeopolitik olayların altın üzerindeki etkisinin petrole kıyasla daha sınırlı olduğunu vurguladı. Dahdah, Maduro'nun yakalanmasının bir domino etkisine yol açmaması durumunda altın fiyatları üzerindeki bu etkinin zamanla yiteceğini öngörüyor.

ALTIN GEÇEN YILIN REKORTMENİYDİ

Değerli metaller, bu yeni gelişmeden önce de güçlü bir performans sergiliyordu. Altın, merkez bankası alımları ve borsa yatırım fonlarına (ETF) girişlerin desteğiyle geçtiğimiz yıl 1979'dan bu yana en iyi yıllık performansını sergileyerek bir dizi rekor kırmıştı. Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gerçekleştirdiği art arda üç faiz indirimi, faiz getirmeyen bir varlık olan altının cazibesini artırmaya devam ediyor.