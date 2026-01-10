Haftanın tartışmasız en çok konuşulan ismi Borsa İstanbul oldu. Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 8,34 gibi devasa bir getiri sağlayan Borsa, haftayı 12 bin 200,95 puan seviyesinden kapatarak tarihi bir eşiği geride bıraktı. Endeksteki bu ralli, yerli yatırımcının iştahını kabarttı.

ALTIN VE GÜMÜŞ: GÜVENLİ LİMANLAR PARLIYOR

Değerli metaller, bu hafta yatırımcısına adeta "bayram" yaşattı:

Ons Altın: Haftalık yüzde 4,36 kazançla 4 bin 507,92 dolara ulaştı.

Gram Altın: Altının iç piyasadaki temsilcisi yüzde 4,78 yükselerek haftayı 6 bin 251,3 TL seviyesinde tamamladı.

Çeyrek Altın: Benzer şekilde yüzde 4,78 kazandırarak 10 bin 220,96 TL oldu.

Gümüş bu hafta altını geride bıraktı. Ons gümüş yüzde 10,06 kazançla 79,97 dolara, gram gümüş ise yüzde 9,82 artışla 110,6 TL seviyesine fırladı.

DÖVİZ PİYASASINDA KARIŞIK SEYİR

Döviz tarafında ise tablo biraz daha durgun ve ayrışmış durumda:

Dolar: Sınırlı bir artışla yüzde 0,4 yükseldi ve 43,12 TL seviyesinden haftayı kapattı.

Euro: Haftayı kayıpla kapatanlar tarafında yer aldı. Yüzde 0,7 değer kaybeden Euro, 50,22 TL oldu.

Sterlin: Yatırımcısına yüzde 0,24 kaybettirerek 57,87 TL seviyesine çekildi.

BTC YERİNDE SAYDI

Dijital varlık tarafında ise beklenen büyük hareket gelmedi. LIDER kripto para birimi Bitcoin (BTC), haftalık bazda yüzde 0,10 oranında küçük bir kayıpla 90.569 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.