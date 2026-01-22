Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında son olarak Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilmişti.

Yontunç'un,"fuhuş" ve "Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçlarını işlediği iddia edildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen Yontunç hakkında bu nedenle yakalama kararı çıkarılmıştı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Esat Yontunç, hakkında çıkan iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yontunç açıklamasında, "Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı" ifadelerini kullanarak, "Alnım ak, ben kendime güveniyorum. İlk uçakla ülkeme döneceğim" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI

Dünkü açıklamasının ardından Türkiye'ye dönen Esat Yontunç, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.