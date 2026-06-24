Sermaye piyasalarına taze kan olarak katılan yeni halka arz şirketleri, borsadaki genel kâr satışları ve volatiliteden kaçamadı.

24 Haziran 2026 tarihli işlem gününün kapanış rasyoları, yatırımcıların gözdesi olan taze halka arzların sınırlı bir kısmı hariç günü kayıplarla tamamladığını gösteriyor.

SADECE İKİ HİSSE POZİTİF AYRIŞMAYI BAŞARDI

Günün zorlu piyasa şartlarına direnerek yeşil tarafta kalmayı başaran yalnızca iki şirket öne çıktı.

Empa Elektronik (EMPAE) yüzde 1,57 primle günü 87,30 TL’den kapatarak listenin en güçlüsü olurken, onu yüzde 1,07 yükselişle 34,06 TL seviyesinden günü tamamlayan Akhan Un (AKHAN) izledi.

EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER

Satış baskısının en yoğun hissedildiği, günün en çok değer kaybeden yeni halka arz hisseleri ise teknoloji, yazılım ve enerji sektörlerinden geldi.

• Netcad Yazılım (NETCD): Yüzde -5,58 düşüşle günü 145,40 TL'den kapatarak en çok kaybettiren oldu.

• Best Brands Enerji (BESTE): Yüzde -5,11 kayıpla 35,28 TL fiyata geriledi.

• Metropal (MCARD): Yüzde -4,61 düşüş göstererek günü 169,50 TL seviyesinde tamamladı.

• Ata Turizm (ATATR): Yüzde -4,32 kayıpla 16,60 TL’ye çekildi.

Gayrimenkul ve sanayi ağırlıklı diğer yeni şirketlerde de yatay-negatif ağırlıklı bir seyir izlendi. En az kayıpla günü atlatan gayrimenkul şirketi ise Savur GYO oldu.

• Ağaoğlu GYO (AAGYO): Yüzde -3,73 değer kaybıyla 15,99 TL

• Gentaş Kimya (GENKM): Yüzde -2,66 değer kaybıyla 14,99 TL

• Luxera GYO (LXGYO): Yüzde -2,57 değer kaybıyla 16,29 TL

• Ekinciler Demir (EKDMR): Yüzde -2,54 değer kaybıyla 55,60 TL

• Savur GYO (SVGYO): Yüzde -0,19 ile sınırlı kayıpla 21,26 TL

Analistler, endeksteki genel düzeltme ve para çıkışı süreçlerinde yeni halka arzların çarpan ve likidite durumlarına göre daha oynak hareket edebildiğini, yatırımcıların bu dönemlerde seçici olması gerektiğini belirtiyor.

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