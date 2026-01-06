2025 yılında Borsa İstanbul'da beklenen çıkışı yapamayan teknoloji hisseleri arasında yer alan Hitit Bilgisayar (HTTBT), 2026 yılına aracı kurumların radarına girerek başladı. Deniz Yatırım tarafından yayımlanan güncel analiz raporunda, şirketin mevcut piyasa değerinin operasyonel performansıyla örtüşmediği vurgulanırken, hisse için belirlenen yeni hedef fiyat dikkat çekti.

Negatif Ayrışma "Anlamlandırılamıyor"

Raporda öne çıkan en çarpıcı tespit, şirketin borsa performansı ile finansal verileri arasındaki uçurum oldu. Deniz Yatırım analistleri, Hitit Bilgisayar'ın 2025 yılında nominal olarak %19 değer kaybettiğini ve BIST 100 endeksinin %29 gerisinde kaldığını belirtti. Analistler, şirketin dolar bazında büyümesini sürdürmesine rağmen yaşanan bu negatif ayrışmayı "anlamlandırmakta ciddi derecede zorlandıklarını" ifade ederek, bu durumun bir yatırım fırsatı barındırabileceğine işaret etti.

Hedef Fiyat 77 TL’ye Yükseltildi

Deniz Yatırım, model portföyünde tutmaya devam ettiği HTTBT için daha önce 73,50 TL olan 12 aylık hedef fiyatını 77,00 TL’ye revize etti. Bu revizyon, hissenin güncel işlem gördüğü seviyeler göz önüne alındığında yaklaşık %80,7 oranında bir getiri potansiyeli anlamına geliyor.

Büyümeyi Tetikleyecek "Saklı" Faktörler

Haber konusu raporda, şirketin önümüzdeki dönem performansını desteklemesi beklenen kritik gelişmelere de yer verildi:

Yeni Havayolu İş Birlikleri: 2024 yılında AJet ile yapılan iş birliğinin meyvelerini toplayan şirketin, 2026 yılında AJet ölçeğinde yeni bir küresel ortaklık kurma potansiyelinin "saklı bir güç" olduğu belirtiliyor.

Küresel Teknoloji Liderliği: IATA verilerine göre dünyanın en geniş kapsamlı yolcu hizmet sistemlerinden biri olan "Hitit Oxygen"in küresel pazardaki konumu, uzun vadeli büyümenin anahtarı olarak görülüyor.

Ödeme Sistemleri Hamlesi: Hitit Ödeme Hizmetleri Platformu'nun (HPO) henüz finansal tablolara yansımayan etkisinin, önümüzdeki dönemde ciroya ek katkı sağlaması bekleniyor.

*Yasal Uyarı

Bu içerikte yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir şekilde yatırım, istihdam veya kariyer tavsiyesi niteliği taşımaz. Programın kapsamı, başvuru şartları ve uygulama detayları resmi kurumlar tarafından yapılacak duyurularla netleşecektir. Okuyucuların yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları esas alması önerilir.