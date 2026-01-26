Havacılık sektöründe gözler 2025 yılının son çeyrek bilançolarına çevrildi. Dev bir aracı kurumun yayımladığı son analiz raporu, sektörün devleri THY (THYAO), TAV Havalimanları (TAVHL) ve Pegasus (PGSUS) için çarpıcı büyüme oranlarını ortaya koydu. Rapora göre operasyonel kârlılıkta %53’e varan devasa artışlar kapıda!

THY ve TAV’da "Operasyonel" Uçuş

Bankanın yayımladığı tabloda en dikkat çeken veri, şirketlerin esas faaliyetlerinden elde ettikleri kârı ifade eden FAVÖK (EBITDA) rakamları oldu.

TAV Havalimanları (TAVHL): 2025'in son çeyreğinde FAVÖK rakamının bir önceki yılın aynı dönemine göre %53 artarak 4,6 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Yeni devreye giren yatırımların ciroya güçlü katkı yapması öngörülüyor.

Türk Hava Yolları (THYAO): Düzeltilmiş FAVÖK tarafında yıllık %47'lik bir artış tahminiyle rakiplerini zorluyor. Uzak Doğu uçuşlarındaki kârlılık ve kuvvetli kargo hacmi bu yükselişin ana yakıtı konumunda.

Pegasus (PGSUS): Net satışlarda %38 gibi güçlü bir büyüme öngörülse de, Avrupa’daki yoğun rekabetin kâr marjlarını bir miktar baskıladığı görülüyor.

Net Kârda "Vergi" Engeli

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken en kritik nokta ise Net Kâr satırı. Operasyonel tarafta (FAVÖK) %50’ye yakın büyümeler görülse de, net kârlarda ciddi düşüşler veya zararlar göze çarpıyor.

Neden? Rapordaki "Yorum" kısmına göre; enflasyon muhasebesinin vergi finansallarında 3 yıl ertelenmesi, şirketlerin yüksek bir "ertelenmiş vergi gideri" yazmasına neden oluyor. Bu durum, faaliyetler çok iyi gitse bile bilançodaki net kâr rakamını aşağı çekiyor.