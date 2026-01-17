Yatırımcıların yakından takip ettiği sermaye artırımı süreçlerinde, Vera Konsept GYO (VRGYO) "bedelli" kararı ile dikkat çekerken; Rainbow Polikarbonat (RNPOL) ve A1 Yenilenebilir Enerji (A1YEN) "bedelsiz" sermaye artırımı detaylarını netleştirdi.

İşte haftanın öne çıkan sermaye kararları ve detayları:

VERA KONSEPT GYO (VRGYO): BEDELLİDE "STRATEJİK KÜÇÜLME"

Haftanın en dikkat çekici kararı Vera Konsept GYO'dan geldi. Şirket, piyasa koşullarını ve risk yönetimini gerekçe göstererek daha önce açıkladığı yüzde 250 oranındaki bedelli sermaye artırım kararından vazgeçerek, oranı yüzde 100'e düşürdü.

Yönetim Kurulu, projelerin etaplar halinde hayata geçirilmesi ve finansal kaynakların daha etkin yönetilmesi amacıyla bu revizyona gittiğini duyurdu. Yeni tablo şu şekilde şekillendi:

RAİNBOW POLİKARBONAT (RNPOL): KAYNAKLAR YENİDEN DÜZENLENDİ

Yatırımcısına yüzde 1900 oranında devasa bir bedelsiz potansiyeli sunan Rainbow Polikarbonat, sermaye artırım oranını sabit tutarken, artırımın yapılacağı iç kaynak kalemlerinde teknik bir düzenlemeye gitti.

15 Ocak'ta yapılan açıklamaya göre, toplam 570 Milyon TL'lik artışın kaynak dağılımı yasal mevzuata (TTK 519/3) uygun hale getirildi:

• Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları: 169 milyon TL

• Hisse Senedi İhraç Primleri: 311 milyon TL

• Emtia Karşılığı: 89 milyon TL

A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ (A1YEN): YÜZDE 990'LIK BEDELSİZ İÇİN SPK BAŞVURUSU

Haftanın kapanışında A1 Yenilenebilir Enerji, yüzde 990,91 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için düğmeye bastı. Şirket, 55 Milyon TL olan sermayesini 600 Milyon TL'ye çıkarmak için 16 Ocak 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Şirket, iç kaynaklardan karşılanacak tutarlardaki muhasebe kalemlerinde (Emisyon primleri ve geçmiş yıl karları) düzeltmeler yaparak başvuru sürecini resmileştirdi.