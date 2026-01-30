Şirketin 2025 yılında üretimine başladığı yerli güneş paneli hücreleri, iç piyasada büyük ilgi görüyor. KAP üzerinden yapılan açıklamalarda, yurt içinde yerleşik iki farklı müşteri ile toplamda yaklaşık 1,2 milyar TL değerinde satış sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

SÖZLEŞME DETAYLARI VE TESLİMAT TAKVİMİ

İmzalanan iki ayrı sözleşmenin detayları şu şekilde paylaşıldı:

Birinci Sözleşme: KDV hariç 3.602.451,30 USD (güncel kurla yaklaşık 156,1 milyon TL) tutarındaki bu anlaşma kapsamında teslimatların 2026 yılının ilk çeyreği sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

İkinci Sözleşme: KDV hariç 24.226.465,54 USD (güncel kurla yaklaşık 1,05 milyar TL) tutarındaki dev anlaşmanın teslimat sürecinin ise 2027 yılının ilk çeyreği sonuna kadar sürmesi planlanıyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

ENERJİDE YERLİLEŞME VURGUSU

CW Enerji, bu yeni iş ilişkileriyle birlikte sadece panel üretiminde değil, panellerin kalbi sayılan "hücre" üretiminde de yerli kapasitesini ticari başarıya dönüştürdüğünü kanıtladı. Şirket, stratejik yatırımlarıyla Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamayı sürdürüyor.

HİSSELER NE DURUMDA?

Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan CWENE yazım sırasında yüzde 5,02'lik düşüş ile 33,32 TL'den işlem gördü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.