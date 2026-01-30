Rekor seviyelere yükselen değerli metal fiyatlarında sert geri çekilme yaşanıyor. Ons altın 5 bin 598 dolarla zirveyi görmesinin ardından yüzde 8'e varan düşüşle 4 bin 949 dolara gerilerken, ons gümüş de 121,65 dolarlık tarihi zirve sonrası yaklaşık yüzde 20 değer kaybederek 94,99 dolar seviyesine indi. Küresel piyasalarda hızlanan satış dalgasıyla birlikte gram altın da 7 bin TL'nin altına çekildi.

ABD dolarındaki toparlanmanın etkisiyle değerli metallerde sert satış dalgası yaşandı. Altın fiyatları gün içinde yüzde 8'e varan düşüş kaydederken, bu hareket 21 Ekim'den bu yana görülen en sert günlük gerileme olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde gümüş fiyatlarında da yüzde 20'ye yaklaşan kayıp görüldü. Gram altın ise 7 bin TL seviyesinin altına geriledi.

GÜMÜŞTE SERT GERİ ÇEKİLME

Gümüş fiyatları, Perşembe günü ons başına 121,65 dolar ile tarihi zirvesini görmesinin ardından hızla geri çekildi. Son işlemlerde yüzde 19'un üzerinde değer kaybeden gümüş, 94,99 dolar seviyesine kadar düştü.

ALTINDA REKOR SONRASI HIZLI DÜŞÜŞ

Altın tarafında da satış baskısı dikkat çekti. Ons altın fiyatı yaklaşık yüzde 8 gerileyerek 4 bin 949 dolara kadar indi. Oysa değerli metal kısa süre önce 5 bin 598 dolar ile rekor seviyeyi test etmişti. Gram altın ise bir gecede 900 TL birden düşüş yaşadı.

Gram altın fiyatları şu sıralarda 6 bin 945 TL seviyelerinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 7.114,33 7.115,70 % -5.51 16:13
Ons Altın / TL 218.787,38 218.902,29 % -6.5 16:28
Ons Altın / USD 5.029,78 5.032,04 % -6.76 16:28
Çeyrek Altın 11.382,93 11.634,17 % -5.51 16:13
Yarım Altın 22.694,71 23.268,34 % -5.51 16:13
Ziynet Altın 45.531,71 46.394,37 % -5.51 16:13
Cumhuriyet Altını 49.473,00 50.214,00 % -6.65 14:45
YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN ORTAM NEYDİ?

Yıl boyunca artan jeopolitik riskler ve Federal Reserve'in bağımsızlığına yönelik tartışmalar, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altına yönelmesine neden olmuştu. Bu süreçte doların zayıflamasına yönelik beklentiler de altın fiyatlarını desteklemiş, yalnızca bu ay içinde fiyatlarda yaklaşık yüzde 20'lik yükseliş görülmüştü.

PİYASA DİNAMİKLERİ TERSİNE DÖNDÜ

Ancak doların yeniden güç kazanmasıyla birlikte altın ve gümüşte kâr satışları hızlandı. Analistler, kısa vadede doların seyri ve küresel makro gelişmelerin değerli metallerdeki oynaklığın yönünü belirlemeye devam edeceğini ifade ediyor.

