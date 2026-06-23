23 Haziran 2026 tarihinde yayımladığı raporda TEB Yatırım, TUPRS hissesi için hedef fiyatını yukarı yönlü revize etti.

Kurum, daha önce 252 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 278 TL'ye yükseltirken, hisseye yönelik tavsiyesini ise "endekse paralel getiri" olarak korudu.

TUPRS hissesi için son kapanış fiyatı 219 TL seviyesinde bulunurken, yeni hedef fiyat yaklaşık yüzde 26,94'lük prim potansiyeline işaret etti.

TUPRS HİSSELERİNDE SON DURUM

Haftalık bazda kaybı yüzde 6’ya yaklaşan TUPRS hisseleri yazım sırasında yüzde 0,77’lik düşüş ile 219 TL’den işlem gördü.

Hisselerin aylık kaybı yüzde 9,95 oldu.

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