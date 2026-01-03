Ticaret Bakanlığı, e-ticaret ve lojistik sektörünü yakından ilgilendiren kritik bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile sektördeki kapasite ve denetim standartları artırıldı.

İHRACAT VE TAŞIMACILIK LİMİTLERİNDE DEV ARTIŞ

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, hızlı kargo taşımacılığındaki üst sınırların güncellenmesi oldu. Özellikle mikro ihracat yapan işletmeleri ve bireysel göndericileri rahatlatacak olan yeni limitler şu şekilde belirlendi:

Ağırlık Limiti: 300 kilogramdan 600 kilograma çıkarıldı.

Parasal Sınır: 1.500 eurodan 3.000 euroya yükseltildi.

Bu artışla birlikte, lojistik süreçlerin hızlanması ve Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sağlanması hedefleniyor.

ŞİRKETLERE "2 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ" ŞARTI

Gümrük işlemlerindeki güvenliği ve profesyonelliği artırmayı hedefleyen Bakanlık, hızlı kargo firmalarına yeni bir istihdam zorunluluğu getirdi. Buna göre; firmaların gümrük süreçlerini yürütebilmesi için bünyelerinde en az iki gümrük müşaviri bulundurması gerekecek.

Şirketler bu şartı üç farklı yolla yerine getirebilecek:

Doğrudan iki gümrük müşaviri istihdam etmek.

Bünyesinde halihazırda en az iki gümrük müşavirinin görev yapması.

Asgari iki gümrük müşavirinin görevlendirilmesini içeren bir gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme imzalamak.

YÜRÜRLÜK TARİHİNE DİKKAT

Tebliğde yer alan ve operasyonel süreçleri ilgilendiren 1. madde, Resmi Gazete yayım tarihinden 90 gün sonra yürürlüğe girecek. Diğer tüm hükümler ise yayım tarihi itibarıyla uygulanmaya başlandı. Düzenlemenin yürütülmesinden Ticaret Bakanı sorumlu olacak.