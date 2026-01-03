Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında atılması planlanan kritik adım, bankaların operasyonel hazırlıklarını tamamlayabilmesi için beklemede kalacak.

ALTYAPI HENÜZ HAZIR DEĞİL

Reuters’a konuşan kaynaklara göre uygulamanın ertelenmesindeki temel neden bankacılık sistemlerindeki teknik entegrasyon süreci.

Yüksek tutarlı EFT ve havale işlemlerinde "standart ve açık bir açıklama" girilmesini zorunlu kılacak sistem için bankaların;

• Ortak açıklama sözlükleri oluşturma,

• Müşteri arayüzü ve arka uç (back-end) güncellemeleri,

• Raporlama süreçlerinin kalibrasyonu gibi konularda ilave zamana ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Bu nedenle 1 Ocak itibarıyla başlaması öngörülen süreç devreye alınmadı.

HEDEF: PARA TRAFİĞİNİN İZLENEBİLİRLİĞİ

MASAK’ın üzerinde çalıştığı tebliğ taslağı, kara para ile mücadelede şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

Düzenleme hayata geçtiğinde:

• 200 Bin TL ve Üzeri: Birey veya şirketler, bu tutarı aşan elektronik transferlerde işlemin amacını açıkça belirtmek zorunda kalacak.

• 20 Milyon TL ve Üzeri: Nakit işlemlerde ise "Nakit İşlem Beyan Formu" düzenlenmesi gerekecek.

• Bankalar, müşterilerin girdiği bu açıklamaları risk temelli izleme sistemlerinde kullanarak şüpheli işlemleri daha hızlı tespit edebilecek.

TARİH NETLEŞMEDİ, MEVCUT SİSTEM DEVAM EDİYOR

Uygulamanın ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

Erteleme süresince vatandaşlar ve ticari işletmeler, mevcut bankacılık kuralları çerçevesinde işlemlerine devam edecek.

Yeni tarih belirlendiğinde bankaların müşterilerini SMS ve internet şubesi üzerinden bilgilendirmesi bekleniyor.