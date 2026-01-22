Açıklamaya göre, HUNER'n bağlı ortaklığı Storemate Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile PurpleGreen Wind Ltd arasında, Letonya'a kurulacak 33 MWh kapasiteli müstakil enerji depolama sistemi için bir protokol imzalandı.

Söz konusu anlaşma kapsamında Storemate, enerji depolama sisteminin kurulumunu ve ekipman tedariğini üstlenecek.

PROJE BEDELİ YAKLAŞIK 8,2 MİLYON DOLAR

Projeye ilişkin toplam yatırım bedelinin yaklaşık 8,2 milyon dolar olduğu bildirildi.

HUNER HİSSESİNDE SON DURUM NE?

HUNER, bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, saat 11.50 itibarıyla %1,78'lik primle 3,44 TL seviyesine ulaştı.