Küresel piyasalarda altın, tarihinde ilk kez 5.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi yükselişini sürdürüyor. Güçlü talebin etkisiyle 5.100 dolar sınırına kadar dayanan değerli metal için büyük bankalardan peş peşe "iyimser" raporlar gelmeye başladı.

MORGAN STANLEY: "STOKLAR TÜKENİYOR, HEDEF 5.700 DOLAR"

Pazartesi günü yayımlanan değerlendirmede Morgan Stanley, altın için "boğa" senaryosunu güncelledi. Banka, 2026’nın ikinci yarısı için ons altın hedef fiyatını 5.700 dolar olarak belirledi. Bu güçlü öngörünün temel nedenleri ise şu şekilde sıralandı:

Süregelen jeopolitik belirsizliklerin yatırımcıyı altına yönlendirmesi.

Borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilginin rekor seviyeye ulaşması.

Merkez bankalarının rezervlerini altınla güçlendirmeye devam etmesi.

Bankadan yapılan açıklamada, "Güçlü ETF talebi, birkaç yıldır devam eden arz açıklarının ardından sınırlı olan küresel stokları tüketiyor," denilerek piyasadaki arz-talep dengesizliğine dikkat çekildi.

SOCİETE GENERALE’DEN 6.000 DOLAR ÇIKIŞI

Altın cephesindeki en çarpıcı tahmin ise Societe Generale analistlerinden geldi. Daha önce 5.000 dolar olan yıl sonu beklentisini revize eden banka, fiyatların 6.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Ancak banka analistleri, piyasaları sarsan siyasi çalkantıların devam etmesi durumunda bu 6.000 dolarlık tahminin bile "düşük kalabileceği" konusunda piyasaları uyardı. Mevcut siyasi atmosferin altını besleyen ana yakıt olduğu vurgulandı.