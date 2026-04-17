Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, bu yıl nakit temettü dağıtmama kararı aldı.

Şirket, hissedarlarına nakit temettü dağıtmak yerine, elde edilen kârı büyüme odaklı fonlara ve yedek akçelere aktaracak.

KÂR PAYI YERİNE YATIRIM FONU

Genel Kurul’da kabul edilen karara göre piyasa koşulları gözetilerek kârın şu şekilde değerlendirilmesine karar verildi:

• 75 milyon TL tutarında dev kaynak "girişim sermayesi fonu" için ayrıldı.

• 23,6 milyon TL kanuni yedek akçelere aktarıldı.

• Kalan tutarın tamamı ise olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde tutuldu.

INFO HİSSESİNDE GÜNCEL DURUM

Temettü kararının açıklandığı gün itibarıyla INFO payları borsada pozitif bir seyir izliyor.

Hisse, yıllık bazda yüzde 73 oranında yükseliş grafiği çizerken, saat 13.50 itibarıyla 3.48 TL bandından işlem görerek haftalık kazancını yüzde 5,78'e taşıdı. Hisseler yıl içerisinde en yüksek 4,74 lira seviyesini gördü.

