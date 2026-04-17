Türkiye’nin savunma sanayi devi, toplamda 1,95 milyar TL brüt nakit temettü dağıtmayı hedefliyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu’nun 14 Nisan 2026 tarihinde aldığı karara göre 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen net dönem kârından ortaklara pay başına;

• Brüt: 42,76315 Kuruş (yüzde 42,76)

• Net: 36,34867 Kuruş (yüzde 36,34)

nakit kar payı ödenmesi Genel Kurul onayına sunulacak. Toplam dağıtılacak net tutarın 1.657.500.000 TL olması planlanıyor.

ÖDEMELER KASIM AYINDA

Yatırımcıları sevindiren bu nakit akışının takvimi de netleşti. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan bildirimde, nakit kâr payı dağıtımının 24 Kasım 2026 tarihinde yapılmasının 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda teklif edileceği belirtildi.

Şirket ayrıca Türk Ticaret Kanunu gereğince 172,2 milyon TL’lik genel kanuni yedek akçe ayrılmasına ve kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak bünyede tutulmasına karar verdi.

FİNANSAL TABLO: 29,9 MİLYAR TL NET KÂR

ASELSAN’ın 2025 yılı finansal performansındaki güçlü duruş rakamlara da yansıdı.

Şirketin ana ortaklığa ait net dönem kârı 29.917.726.508 TL olarak açıklandı.

Ayrıca 5746 sayılı Ar-Ge kanunu kapsamında sağlanan desteklerle birlikte yaklaşık 3,5 milyar TL’lik net sürdürülen faaliyetler vergi geliri oluştuğu vurgulandı.

HİSSELER NE DURUMDA?

Temettü haberi ve finansal verilerin ardından saat 15.05 itibarıyla ASELSAN hisseleri (ASELS) borsada aktif bir seyir izliyor. Güncel verilere göre hisse:

• Fiyat: 411 TL seviyesinden işlem görüyor.

• Yıllık Performans: Son bir yıl içerisinde yatırımcısına yüzde 238,92 oranında muazzam bir getiri sağlayan hisse, bu süreçte 228,5 TL ile 429 TL bandında hareket etti.

• Hacim: Günlük işlem hacmi 3,7 milyar TL (yaklaşık 9,1 milyon lot) seviyelerine ulaşarak piyasadaki likiditesini koruduğunu gösterdi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.