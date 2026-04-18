ANELE, DGNMO ve BORLS geçen hafta yüzde 60'ın üzerinde yükseldi. Hürmüz'ün açılması ve piyasalardaki risk iştahının canlanması küçük ve orta ölçekli hisselere güçlü alım getirdi. Grafik analizleri farklı hikayeler anlatıyor.

Neden Önemli?

BIST 100 geçen hafta yüzde 5-6 civarında yükselirken bu üç hisse yüzde 60'ı aştı. Bu tablo Türk yatırımcının dikkatini çekiyor. Ancak dikkat: bu tür sert hareketler çoğu zaman spekülatif ilgiyle beslenir, temel değil teknik faktörler öne çıkar. Hem fırsatı hem de riski birlikte değerlendirmek gerekiyor.

Son Bir Haftada XUTUM Endeksinde %60 Kazandıran Hisseler

100.000 TL Yatıran Ne Kazandı?

Geçen Pazartesi açılışında 100.000 TL yatırıp Cuma kapanışında satan bir yatırımcı:

ANELE — 21,80 TL'den aldı, 34,80 TL'den sattı. 100.000 TL → 160.550 TL. Net kazanç: 60.550 TL

DGNMO — 5,54 TL'den aldı, 8,87 TL'den sattı. 100.000 TL → 160.108 TL. Net kazanç: 60.108 TL

BORLS — 3,99 TL'den aldı, 6,39 TL'den sattı. 100.000 TL → 160.150 TL. Net kazanç: 60.150 TL

Üçüne eşit dağıtsan: 33.333 TL x 3 → toplam 160.270 TL. Net kazanç: 60.270 TL

ANELE — Anel Elektrik: Kanalı Patlattı

ANELE haftalık yüzde 60,81 yükselerek 34,80 TL'ye ulaştı. Günlük işlem hacmi 91 milyon TL'yi aştı.

Grafik incelendiğinde tablo dikkat çekici. 2024'ten bu yana oluşan yatay sıkışma bölgesinin üst bandı olan yaklaşık 26 TL seviyesi tek seansta kırıldı ve fiyat sert yukarı hareket etti. 2022'deki zirve olan 50 TL bölgesi artık radar altında. Ancak bu hareket kanalın çok üzerinde gerçekleşti. Geri çekilme senaryosunda 25-26 TL destek bölgesi kritik.

ANELE Haftalık Grafik:

Anel Elektrik enerji altyapısı ve elektrik taahhüt sektöründe faaliyet gösteriyor. Hürmüz'ün açılması ve enerji yatırımlarına yönelik iyimserlik bu sektöre olan ilgiyi artırdı.

DGNMO — Doğanlar Mobilya: Düşen Kanalı Kırdı

DGNMO haftalık yüzde 60,40 artışla 8,87 TL'ye yükseldi. İşlem hacmi 210 milyon TL'yi geçti.

Grafiğe bakıldığında çok daha dramatik bir tablo var. Hisse 2024 başındaki 16,50 TL zirvesinden Mart 2026'da 3,20 TL'ye kadar geriledi. Uzun süreli düşen kanalın içinde sıkışıp kalan DGNMO, geçen hafta kanalı tek hamlede kırdı. Bu spekülatif bir toparlanma hareketi olarak değerlendiriliyor. Kanalın üst bandı olan 10-11 TL bölgesi ilk direnç, 16,50 TL tarihsel zirve.

Doğanlar Mobilya konut sektörüne paralel bir hisse. Faiz indirim beklentileri ve konut talebinin canlanma ihtimali mobilya hisselerine ilgiyi artırıyor.

DGNMO Haftalık Grafik:

BORLS — Borlease Otomotiv: Toparlanma mı, Tuzak mı?

BORLS haftalık yüzde 60,15 kazançla 6,39 TL'ye ulaştı. 508 milyon TL'lik işlem hacmiyle üç hisse arasında en yüksek hacme sahip. Ancak bu hissenin arka planı çok ağır.

Ocak 2026'da Borlease, finansman bonolarının itfasını gerçekleştiremedi. Ana para artı faiz olmak üzere yaklaşık 446 milyon liralık borç ödenemedi. Şirket bir önceki kupon ödemesini de hisse senedi satışı yaparak zar zor ödemişti. Borlease Ocak 2026'da 3 finansman bonosunda ödemelerin mevcut finansal koşullar nedeniyle vadelerinde gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı. Şirket ayrıca kredilerinin yeniden yapılandırılması için Halk Bankası'na başvurdu.

13 Nisan 2026'da ise Bor Holding A.Ş.'nin paylarının çeşitli yatırımcılara olası devrine ilişkin içsel bilginin daha önce ertelendiği açıklandı. Bu açıklama şirketin sahiplik yapısında değişim söylentilerini güçlendirdi. Borsa İstanbul, BORLS hisselerini 15 Nisan 2026'dan 14 Mayıs 2026'ya kadar açığa satış ve kredili işlemlere kapattı.

BORLS Haftalık Grafik:

Yani BORLS'taki yükseliş temel bir iyileşmeden değil spekülatif beklentilerden besleniyor. Şirket temerrüde düşmüş, borçlarını ödeyemiyor, sahiplik yapısı değişebilir söylentisi var. Bu tablo hem fırsat hem çok yüksek risk içeriyor.

Ortak Paydalar

Üç hissenin de ortak özelliği şunlar: tümü uzun süreli düşüş veya sıkışma trendinden çıkış yapıyor, yüksek hacimle hareket ediyor ve Hürmüz'ün açılmasıyla patlayan risk iştahından nasibini alıyor. Ancak üçü de temel odaklı değil teknik odaklı hareketler sergiledi.

Teknik Seviyeler

ANELE — Anel Elektrik

Güncel fiyat: 34,80 TL

Destek 1: 25-26 TL (kırılan kanal üst bandı)

Destek 2: 20 TL (kanalın orta bandı)

Direnç 1: 40-42 TL (grafik projeksiyonu)

Direnç 2: 50 TL (2022 zirvesi)

DGNMO — Doğanlar Mobilya

Güncel fiyat: 8,87 TL

Destek 1: 7,00 TL (kanalın kırıldığı bölge)

Destek 2: 5,00-5,50 TL (kanal içi dönüş noktası)

Direnç 1: 10-11 TL (ilk hedef)

Direnç 2: 16,50 TL (tüm zamanlar zirvesi)

BORLS — Borlease Otomotiv

Güncel fiyat: 6,39 TL

Destek 1: 5,00 TL (yakın destek)

Destek 2: 3,50-4,00 TL (dip bölgesi)

Direnç 1: 8,50-9,00 TL (ilk direnç)

Direnç 2: 12,00 TL (orta vadeli hedef)

Risk Uyarısı

Bu tür sert hareketlerin ardından geri çekilme riski her zaman yüksektir. Hürmüz'ün açılmasının kalıcı olup olmayacağı, piyasanın genel seyrini belirleyecek Fed kararı ve bu hisselere özgü temel gelişmeler yakından takip edilmeli. Spekülatif hisselerde pozisyon almadan önce risk yönetimi kritik önem taşıyor.

Takip Edilmesi Gereken Veriler

Hürmüz'deki gemi trafiğinin normalleşme hızı, Fed 28-29 Nisan kararı, TCMB faiz kararı ve bu şirketlerin KAP açıklamaları önümüzdeki haftanın belirleyici göstergeleri.

Kaynaklar:

Borsa İstanbul verileri ve TradingView grafikleri esas alınarak derlenmiştir.