İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, CİMER üzerinden kendilerine ulaşan şikayetlerin yüzde 90'ının internet satışlarından kaynaklandığını açıkladı. Atayık, e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğini belirterek şu noktalara dikkat çekti:

Alışveriş yapılacak işletmenin Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan yetki belgesine sahip olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

Satıcının kuyumcu odaları, dernekler veya ticaret odalarına kaydı araştırılmalıdır.

Ürünün ayarı ve taş kalitesinden emin olmak için satıcıdan mutlaka sertifika istenmelidir.

"UCUZ ALTIN YOKTUR, STANDART DIŞI ALTIN VARDIR"

Piyasa değerinin altında satılan ürünlere karşı vatandaşları uyaran Atayık, "Ucuz altın yoktur; düşük ayarlı, standart dışı ve merdiven altı üretilen altınlar vardır," dedi. Atayık, tüketicilere altın ve mücevheri görerek, dokunarak mahalle kuyumcularından almalarını tavsiye ederken, bu sayede online platformlardaki fiyat farklarından da korunabileceklerini hatırlattı.

TÜKETİCİ BİRLİĞİ FEDERASYONU: "İSPAT ETMEK ÇOK ZOR"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise kargo süreçlerindeki risklere vurgu yaptı. Kargoların teslim alınmadan açılma imkânı olmadığını belirten Deniz, yaşanabilecek mağduriyetlerin ispatlanmasının güçlüğüne değindi:

Satıcının 5 gram gönderdiğini iddia ettiği bir paketten 4 gram ürün çıkması durumunda tüketicinin bunu ispatlaması oldukça zordur.

Bu tür gönderilerin mutlaka sigortalı olması gerekir. Eğer ürün sigortalı değilse, boş paket veya eksik ürün durumunda tüketici büyük bir kayıpla karşı karşıya kalabilir.

MAĞDURİYET YAŞAYANLAR NE YAPMALI?

Uzmanlar, internetten alınan altının beklentiyi karşılamaması veya eksik çıkması durumunda, eğer gönderi sigortalıysa derhal sigorta şirketine bildirimde bulunulması gerektiğini belirtiyor. Ancak en güvenli yolun, yüksek maddi değere sahip bu tür kıymetli madenlerin fiziki mağazalardan temin edilmesi olduğu vurgulanıyor.

