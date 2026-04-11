İş Yatırım, 6-10 Nisan 2026 haftasını kapsayan işlem döneminde piyasada satıcılı bir seyir izledi. Haftalık toplam -6,87 milyar TL net hacme ulaşan kurumun işlemlerinde, havacılık ve sanayi odaklı alımlar ile enerji ve bankacılık odaklı satışlar ön plana çıktı.

HAFTANIN EN ÇOK ALINAN HİSSELERİ

İş Yatırım’ın haftalık bazda en çok tercih ettiği hisse, 388,5 milyon TL net alım ile havacılık sektörünün güçlü oyuncusu TAVHL oldu. Kurumun alım tarafında ağırlıklı olarak ulaştırma ve sanayi hisseleri yer aldı.

TAVHL: 388.554.998 TL (%9,56)

EUREN: 302.255.882 TL (%7,44)

TUPRS: 190.726.166 TL (%4,69)

OTKAR: 173.540.118 TL (%4,27)

TEHOL: 143.744.989 TL (%3,54)

Diğer: 2.864.034.003 TL (%70,49)

HAFTANIN EN ÇOK SATILAN HİSSELERİ

Satış tarafında ise enerji sektörü ve altın sertifikası ilk sıralarda yer aldı. Özellikle CWENE ve ALTINS1 paylarındaki yoğun çıkışlar dikkat çekti.

CWENE: -679.585.611 TL (%6,21)

ALTINS1: -658.611.963 TL (%6,02)

ISCTR: -657.268.272 TL (%6,01)

DAPGM: -615.331.017 TL (%5,63)

KRDMD: -487.148.758 TL (%4,45)

Diğer: -7.838.806.353 TL (%71,67)

