Şehir genelinde yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Hamidiye AŞ, artan operasyonel maliyetler nedeniyle satış fiyatlarında değişikliğe gittiğini duyurdu. Yapılan düzenleme ile farklı damacana seçeneklerinde yeni fiyatlar belirlendi.

GÜNCEL FİYAT TARİFESİ

Hamidiye AŞ'nin paylaştığı yeni listeye göre fiyatlar şu şekilde güncellendi:

Hamidiye İadeli Damacana (19L): 120 TL olan mevcut fiyat, 150 TL’ye yükseltildi.

Diğer MARKA İadeli Damacana (19L): Değişim bedeliyle birlikte 140 TL’den 170 TL’ye çıktı.

İadesiz (Kullan-At) Damacana (19L): Satış bedeli 210 TL’den 240 TL seviyesine ulaştı.

YENİ FİYATLAR 1 ŞUBAT’TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Hamidiye AŞ, zam kararını duyururken tüketicilere stok yapabilmeleri ve mevcut tarifeden yararlanabilmeleri için süre tanıdı. Şirketin mobil uygulaması üzerinden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni fiyat tarifemiz 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu tarihe kadar tüm siparişler mevcut (eski) fiyatlar üzerinden karşılanmaya devam edecektir."

MALİYET ARTIŞLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Şirket, bu fiyat düzenlemesinin temel sebebinin üretim ve dağıtım zincirindeki enerji, lojistik ve ambalaj kalemlerinde yaşanan maliyet artışları olduğunu vurguladı.

Kaynak: Ekonomim