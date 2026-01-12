İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ışığında beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği bildirildi. Valilik, sosyal medya ve resmi kanallar aracılığıyla yaptığı duyuruda "İstanbul’da eğitime 1 gün kar tatili arası. İyi tatiller çocuklar." ifadelerini kullandı.

TATİL KAPSAMINDAKİ KURUMLAR

Valilik açıklamasına göre, 12.01.2026 Pazartesi günü yüz yüze eğitime ara verilen kurumlar şunlardır:

Resmi ve özel tüm okullar

Halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri

Özel öğretim ve motorlu taşıt sürücü kursları

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

Resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN İDARİ İZİN DETAYLARI

Eğitime verilen aranın yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan belirli gruplar da idari izinli sayılacak. Açıklamada şu detaylara yer verildi:

Gazi ve malul gaziler, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.

8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır (Sağlık, emniyet ve karla mücadele birimlerinde çalışanlar hariç).

8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan tüm anneler, meslek grubu fark etmeksizin idari izinli kapsamına dahil edilmiştir.

İstanbul’da kar yağışının gün boyu etkisini artırması beklenirken, yetkililer vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.