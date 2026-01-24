Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı programda Türkiye’nin enerji alanındaki son durumu, yerli üretim hedefleri ve vatandaşların faturalarına yansıyan destekler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın kullanımının her geçen gün arttığını belirterek, şu anda yaklaşık 4 milyon hanenin yerli doğal gaz kullandığını açıkladı. Bayraktar, üretimin artmasına paralel olarak bu sayının önümüzdeki yıllarda hızla yükseleceğini ifade etti.

Bakanlığın planlamalarına göre;

2026 yılında yaklaşık 8 milyon hane,

2028 yılı itibarıyla ise 17 milyon hanenin yerli doğal gazdan faydalanması hedefleniyor.

Bu süreçte altyapı yatırımlarının da hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, bugün itibarıyla 81 ilin tamamında doğal gaz altyapısının bulunduğunu, 960’tan fazla yerleşim yerine doğal gaz ulaştırıldığını ve toplamda 240 bin kilometreyi aşan boru hattı döşendiğini söyledi.

Devlet desteği faturaların önemli bölümünü karşılıyor

Enerji faturalarına yönelik devlet desteklerine de değinen Bakan Bayraktar, mevcut durumda vatandaşların ödediği faturaların önemli bir kısmının kamu tarafından karşılandığını belirtti. Açıklamaya göre;

Doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 45’i,

Elektrik faturalarının ise yaklaşık yüzde 50’si devlet desteğiyle sübvanse ediliyor.

Bayraktar, bu desteklerin özellikle dar ve orta gelirli haneler için önemli bir koruma sağladığını, amaçlarının enerjiye erişimi sürdürülebilir ve daha adil hale getirmek olduğunu dile getirdi.

HEDEF: Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin temel hedefinin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli kaynakların payını artırmak olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Karadeniz gazı başta olmak üzere yeni arama ve üretim çalışmalarının sürdüğünü, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandığını ve nükleer enerji projelerinin de uzun vadeli arz güvenliği açısından kritik rol oynadığını ifade etti.

Yapılan açıklamalara göre, yerli üretimin artmasıyla birlikte hem ithalat faturasında düşüş sağlanması hem de vatandaşların küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalardan daha az etkilenmesi hedefleniyor.

13 milyon aile doğrudan etkilenecek

Bakanlık projeksiyonlarına göre önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek üretim ve altyapı adımlarıyla birlikte yaklaşık 13 milyon hanenin enerji politikalarındaki bu dönüşümden doğrudan etkilenmesi bekleniyor. Bu etkinin, hem yerli gaz kullanımının yaygınlaşması hem de fatura desteklerinin kapsamı üzerinden hissedileceği ifade ediliyor.

Yetkililer, önümüzdeki dönemde yerli üretime ilişkin yeni rakamların ve destek modellerine dair detayların kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.