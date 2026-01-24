Cumartesi günü boru hattı ve branşman arızaları nedeniyle beş ana ilçede planlı kesintiler uygulanacak. İZSU verilerine göre suların kesileceği mahalleler ve saat aralıkları şöyle:

Bergama: Turabey Mahallesi’nde ana boru arızası sebebiyle 08.30–10.30 arası.

Bornova: Kazımdirik Mahallesi’nde branşman çalışması nedeniyle 10.10–11.10 arası.

Karşıyaka: Tuna Mahallesi’nde branşman arızası nedeniyle 10.25–12.25 arası.

Urla: Gülbahçe Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle 09.30–12.00 arası.

Ödemiş: Karadoğan Mahallesi’nde 09.13–11.13, Kışla Mahallesi’nde ise 09.41–12.00 saatleri arasında.

KURAKLIK ÖNLEMİ: GECE YARISI DÖNÜŞÜMLÜ KESİNTİ

İzmir'de kuraklığın derinleşmesi ve içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla başlatılan "Dönüşümlü Gece Kesintisi" uygulaması hafta sonu da devam edecek. 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak bu kesintilerden Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Menderes ilçelerinin belirli mahalleleri etkilenecek.

25 OCAK PAZAR: ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Pazar günü de İzmir'in su altyapısındaki iyileştirme çalışmaları kapsamında; Bayındır, Bergama, Bornova, Buca, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde mahalle bazlı kesintiler yaşanacağı bildirildi.

İZSU’dan Vatandaşlara Kritik Uyarı: Yetkililer, arızaların durumuna göre suların belirtilen saatlerden önce veya sonra verilebileceğini hatırlatarak vatandaşların günlük ihtiyaçları için önceden hazırlıklı olmalarını istedi. En güncel bilgilere ALO 185 hattı veya İZSU resmi web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.