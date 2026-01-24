Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 25-26 Ocak'ta, New York, Newark, Boston ve Washington'a gerçekleştirilecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada, "Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeni ile 25-26 Ocak tarihli New York, Newark, Boston ve Washington'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uçuşlara dair güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linki üzerinden ulaşılabileceği bilgisi verildi.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERElektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandıElektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
PARTNERLüks harcama paylaşımları mercek altında! 573 milyon TL'lik ceza kesildiLüks harcama paylaşımları mercek altında! 573 milyon TL'lik ceza kesildi