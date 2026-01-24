Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da gerçekleştirilen "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamındaki 6 bin 973 konutun kura çekimi, 1 bin 482 konutun anahtar teslimi ve Şehir Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer eserlerin toplu açılış törenine katıldı.

Efeler diyarı Aydın’da vatandaşlara hitap eden Erdoğan, hem yeni konut müjdeleri verdi hem de gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"MENDERES’İN ŞEHRİ TÜRKİYE’NİN YÜZ AKIDIR"

Konuşmasına Aydınlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Adnan Menderes’in memleketi olan kentin demokrasi tarihindeki yerine vurgu yaptı.

Aydın’ı "Türkiye’nin yüz akı şehirlerinden biri" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, "Merhum Menderes'in emaneti olan bu şehir, tarımıyla, sanayisiyle ve insanıyla gönlümüzde müstesna bir yere sahip. Aydın'a mahcup olmamak için tüm kurumlarımızla gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

87,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM VE 7 BİN YENİ KONUT

Aydın’a yapılan yatırımların toplam tutarının 87,5 milyar lirayı aştığını duyuran Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" projesinin detaylarını paylaştı.

Proje kapsamında Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut hedeflendiğini hatırlatan Erdoğan, Aydın özelindeki rakamları şöyle açıkladı:

• Merkez: 2.100 Konut

• İlçeler: 4.873 Konut

• Toplam: 6.973 Konut

Hak sahiplerine seslenen Erdoğan, "Konutlarımızın ilk teslimatlarını 2027 yılının Mart ayından itibaren yapmayı planlıyoruz" dedi.

Projenin sadece konuttan ibaret olmadığını belirten Erdoğan; mahalle konakları, anaokulları ve sağlık merkezlerinin de bu projelerle entegre yükseleceğini ifade etti.

MUHALEFETE "DEPREM KONUTLARI" YANITI

Erdoğan’ın gündeminde, 6 Şubat depremlerinin 3. yılına yaklaşılırken bölgede yapılan çalışmalar ve muhalefetin tutumu da vardı. 2025 yılı sonunda (27 Aralık) Hatay’da 455 bininci konutun teslim edildiğini hatırlatan Erdoğan, muhalefetin "yapamazlar" söylemini eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i HEDEF alan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlayın, depremden sonra 'Hükümet enkazın altında kalır' dediler. İzmir depreminde de aynısını söylediler ama biz vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturduk. Dünyanın en büyük şantiyesini kurarak 7/24 çalıştık. Şimdi ana muhalefetin genel başkanı Hatay'a gidince yapılanları görüp eziliyor olmalı. Depremin üzerinden 3 yıl geçmiş, çıkmış 'bölgeyi yalnız bırakmayacağız' diyor. Adama sormazlar mı; 3 yıldır neredeydin Özgür efendi?"

ESKİ VEKİL MEHMET ALTAY İÇİN TAZİYE

Konuşmasında, dün hayatını kaybeden 24, 25, 26 ve 27. dönem Uşak Milletvekili Mehmet Altay’ı da anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ege’nin yiğit evladı Mehmet kardeşimi, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla her zaman özlemle yad edeceğiz" diyerek Altay’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.